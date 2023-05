Julgamento de Thiago Brennand será retomado em junho; depoimento de vítima é mantido em sigilo

SOROCABA – A Justiça de Porto Feliz, no interior de São Paulo, realizou nesta terça-feira, 30, a primeira audiência de instrução do processo em que o empresário Thiago Brennand é acusado de estupro por uma mulher norte-americana. A vítima foi ouvida por meio de videoconferência, mas seu depoimento é mantido em sigilo, devido à natureza do processo. Segundo o advogado dela, Mário Cezar Janjacomo, a mulher confirmou todo o teor da denúncia. Também foram ouvidas três testemunhas arroladas pela defesa de Brennand.

Após quatro horas de depoimentos, o juiz Fernando Henrique Masseroni Mayer, da 2.ª Vara de Porto Feliz, suspendeu a audiência e designou uma nova data para a retomada do julgamento. A próxima audiência foi marcada para o dia 21 de junho. Brennand, que está preso em São Paulo, acompanhou a audiência por videoconferência. O interrogatório dele pelo juiz acontece depois que todas as testemunhas forem ouvidas. Como o processo tramita em segredo de Justiça, a imprensa não teve acesso à sala de audiência. Ao deixar o Fórum de Porto Feliz, o juiz disse que só se manifestará nos autos do processo.

A vítima, que manteve um relacionamento de dois meses com Brennand, acusa o empresário de tê-la forçado a manter relações sexuais com ele quando a convidou para sua mansão, em um condomínio de luxo, em Porto Feliz. Os dois tiveram contato quando a mulher se interessou em comprar um cavalo do plantel criado pelo empresário. Ainda segundo a denúncia feita por ela ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP), além de tê-la estuprado, Brennand gravou as cenas íntimas sem seu consentimento e, quando ela quis romper o relacionamento, ele teria ameaçado divulgar as imagens.

Brennand responde a outros processos por crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menor, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. Ele se tornou alvo da Justiça depois de agredir e ameaçar uma modelo em uma academia de ginástica de São Paulo – as agressões foram registradas pelas câmeras de monitoramento. O empresário teve a primeira prisão preventiva decretada um dia após ter viajado para o exterior.

Ele foi preso nos Emirados Árabes Unidos, mas pagou fiança e permaneceu oito meses naquele país, sob custódia das autoridades locais. Após um longo processo de extradição, Brennand foi trazido ao Brasil pela Polícia Federal. O empresário está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na capital paulista. A defesa de Brennand informou que só se manifesta no processo, que está em sigilo de Justiça.