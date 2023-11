Justiça reconhece legalidade de R$ 29,1 bilhões em multas aplicadas pelo Ibama; entenda os efeitos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a legalidade de multas ambientais que somam R$ 29,1 bilhões aplicadas pelo Ibama, órgão do Ministério do Meio Ambiente, contra desmatadores da Amazônia. A decisão, da 2ª Turma do STJ, confirmou a validade da notificação por edital para infratores ambientais apresentarem alegações finais em processos administrativos do Ibama. Em março de 2022, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o instituto federal emitiu despacho considerando inválida essa forma de notificação, abrindo espaço para que as multas não fossem pagas.

Novo entendimento da Justiça atinge multados pelo Ibama por desmatamento na Amazônia Foto: Vinicíus Mendança/Ibama

O governo afirma que, desde janeiro, a intensificação das ações de fiscalização e controle resultou na queda de 49,7% do desmate da Amazônia em relação aos dez primeiros meses de 2022. Desde o início do ano, segundo a pasta, os autos de infração emitidos pelo Ibama na Amazônia aumentaram 130%.

As notificações por edital foram usadas em 183 mil processos, que correspondem a 84% das autuações contra infrações ambientais. A decisão favorável ao instituto foi dada por unanimidade, acolhendo recurso movido pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a. Região (TRF-4).

A sentença anterior havia anulado auto de infração do Ibama sob o argumento de que a notificação do autuado para apresentar alegações finais, último ato de defesa, não poderia ter sido feita por edital. O procedimento era previsto por decreto federal de 2008.

Com base nesse acórdão, o então presidente do Ibama, Eduardo Bim, deu despacho alegando que a notificação via edital seria considerada inválida nos casos em que é possível determinar a localização e notificação pessoal dos infratores.

Continua após a publicidade

Na época, a Associação Nacional dos Servidores Ambientais (Ascema), entidade que representa servidores federais da área ambiental, apontou que a anulação resultaria na prescrição de milhares de autos de infração, com “gigantesca perda de trabalho dos servidores do Ibama, bem como, gigantesca perda de créditos e compensações ambientais”.

Entre os desmatadores que poderiam ser beneficiados pela medida, estava um empresário multado em R$ 105,6 milhões por ter desmatado, sozinho, área de 21,1 mil hectares, equivalente ao território de João Pessoa. As áreas desmatadas incluíam terras indígenas. Um fazendeiro foi multado em R$ 62,6 milhões e uma empresa de mineração, suspeita de manter garimpos ilegais na Amazônia, foi autuada pelo Ibama em R$ 45,4 milhões.

No recurso, a AGU demonstrou que a notificação por edital está prevista no decreto de 2008 que regulamentou a Lei dos Crimes Ambientais (9.605/98). O procedimento é utilizado só quando não há indicativo de agravamento da sanção aplicada. Nas demais etapas do processo, as notificações são feitas pessoalmente ou por via postal com aviso de recebimento.

“A decisão consagra o compromisso da AGU de conferir segurança jurídica ao poder de polícia ambiental. O STJ, ao reconhecer a validade da fiscalização ambiental, contribuiu com o combate ao desmatamento”, disse Mariana Barbosa Cirne, procuradora nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente.

Em março, a Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, aprovou dois pareceres dando segurança jurídica à continuidade da cobrança dessas multas pelo Ibama. As avaliações foram uma resposta ao despacho do ex-presidente do Ibama indicando que as penalidades poderiam estar prescritas devido às notificações feitas por edital. Os pareceres destacam que o Decreto 11.373, de 2023, confirmou a validade de todas as intimações declaradas nulas com base em despacho do ex-presidente do Ibama.

Segundo o STJ, a decisão foi dada em sessão do dia 21, mas o acórdão do julgamento será publicado nesta terça-feira, 28. A reportagem teve acesso à gravação do julgamento. Conforme a ministra relatora Assusete Magalhães, a legislação prevê que não é necessário notificar o penalizado por multa se, depois da instrução do processo, não houver agravamento da penalidade.

“Se tivesse o agravamento da penalidade imposta seria necessária a notificação por AR (Aviso de Recebimento). O fundamento do meu voto é que não se decreta nulidade se não demonstrado o prejuízo”, disse.

Continua após a publicidade

A reportagem entrou em contato com o ex-presidente do Ibama, Eduardo Bim, e ainda aguarda retorno.