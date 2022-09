Ladrões roubam e devolvem carro com cadeirinha de criança com deficiência: ‘O crime pede perdão’

“O crime pede perdão”. Essa é a frase que inicia o bilhete encontrado no carro da dona de casa Rosyneide Cordeiro, de 38 anos, que foi recuperado pela Polícia Militar do Espírito Santo nesta terça-feira, 30, em Cariacica, na Grande Vitória.

Ela foi assaltada no último domingo, 28. As imagens do circuito interno de segurança mostraram que Rosyneide chegava em casa quando foi abordada por um homem que ordenou que saísse do carro. A dona de casa rapidamente retirou os dois filhos, de 10 e 4 anos, de dentro do veículo e o bandido fugiu na sequência.

Leia também Passageiros são vítimas de arrastão na estação de metrô do Tatuapé





Kauã, o filho de 4 anos de Rosyneide, é tetraplégico e dentro do carro estava a cadeirinha especial que ele usa, avaliada em R$ 17 mil. Após o assalto, a dona de casa entrou em desespero. Até que dois dias depois o veículo foi recuperado, com o bilhete: “O crime pede perdão. Na hora da tensão não deu para ver o problema da criança. E o carro está sendo devolvido. Tanque cheio”.

Bilhete deixado por assaltantes no carro da família. Foto: Reprodução/TV Gazeta

Rosyneide disse que cheio o tanque não estava, mas que o veículo voltou em perfeito estado. “Encontramos na reserva. Não deixaram, pelo contrário, gastaram. Eu fiquei muito abalada e muito desacreditada do ser humano. Quando peguei esse bilhete, fiquei até feliz de saber que eles têm compaixão pela dor do outro”, afirmou a mãe.

Continua após a publicidade

A cadeira, segundo ela, foi comprada com muito sacrifício, com a ajuda de doações. Por isso, a dona de casa diz que “perdoa” o assaltante. “A cadeirinha é especial, a gente comprou com muita dificuldade. É adaptada com todos os acessórios. Eu perdoo porque precisava demais dessa cadeirinha e do carro.”

Com a repercussão, a dona de casa disse que uma empresa a procurou e doou um serviço de rastreamento do carro. Até agora, nenhum suspeito de ter participado do assalto foi preso, segundo a Polícia Civil capixaba.