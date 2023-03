Lei nos EUA quer barrar livre acesso de adolescentes a redes sociais - devemos fazer o mesmo?

RIO - Preocupados com questões de saúde mental, disseminação de discursos de ódio, além de proteção contra o bullying e a exploração sexual infantil, parlamentares dos Estados Unidos e do Reino Unido debatem leis para restringir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. O debate ganha força no Brasil, sobretudo após o ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro, na última segunda-feira, por um aluno de13 anos, que deixou morta, a facadas, a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos.

Na semana passada, Utah se tornou o primeiro Estado dos EUA a aprovar uma lei que proíbe as redes sociais de aceitar usuários menores de 18 anos sem autorização explicita dos pais ou responsáveis. A nova lei determina também que esses jovens tenham o acesso às redes automaticamente bloqueados de 22h30 às 6h30. Além disso, pais e responsáveis podem acessar mensagens, posts e comentários das crianças e adolescentes.

A nova regra passa a valer em março do ano que vem. No ano passado, a Califórnia aprovou legislação que força plataformas digitais a aumentarem o controle sobre o contato que menores de idade têm com conteúdos nocivos nas redes. Diversos Estados americanos já apresentaram projetos de lei visando limitar os riscos à saúde mental e segurança que redes sociais, jogos online e outros serviços podem representar.

No Reino Unido, o tema está sendo debatido no parlamento britânico, onde um novo projeto deve ser votado até o fim de abril. Se virar lei, as redes sociais terão de restringir o acesso de menores de 18 anos a conteúdos potencialmente danosos.

Quem encorajar menores a se autolesionar ou a praticar suicídio, por exemplo, será acusado criminalmente. O Partido Conservador, que propôs a legislação, afirma que o objetivo é transformar o Reino Unido “no lugar mais seguro do mundo para estar online”.

Escola Estadual Thomazia Montono, onde um menino de 13 anos matou a professora Elisabeth Tenreiro a facadas Foto: Sebastião Moreira/EFE

Discussões

Continua após a publicidade

O tema está longe de ser consensual. Especialistas em liberdades civis e representantes das indústrias de tecnologia argumentam que as leis podem levantar questões no que diz respeito à privacidade e à liberdade de expressão. Especialistas brasileiros ouvidos pelo Estadão acreditam que algum tipo de regulação das redes seria benéfico.

“Não se trata de controlar a liberdade de expressão. Discurso de ódio é outra coisa”, afirma a psicóloga Talita Bueno, pesquisadora de Psicologia da Educação na Unesp. Os discursos de ódio são cada vez mais intensos nas redes sociais. Precisamos de uma legislação para refutar essas manifestações.”

A advogada Cléo Garcia, especialista em justiça restaurativa, concorda. “Vemos todo tipo de publicação nas redes mais acessadas; como usar uma arma, como dar uma facada, como se cortar. Tudo com acesso amplo e muito disseminado”, conta. “Muitos meninos são cooptados nos chats de jogos.”

Luciene Tognetta, professora de Psicologia da Educação a Unesp, segue o entendimento britânico. “A rede social não é um objeto aleatório da vida cotidiana, ela é a própria vida cotidiana”, ressaltou. “Quem eu sou na vida virtual é quem eu sou na vida real. Crime na vida real é um crime; na vida virtual também. E é a escola que tem de ensinar isso para às crianças.”