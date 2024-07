Líder da Igreja Bola de Neve deve entregar armas, determina Justiça

No mês passado, Denise conseguiu medida protetiva contra o marido alegando ter sofrido violência física, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

De acordo com aquela decisão, o apóstolo deve manter distância mínima de 300 metros da mulher, seus familiares e testemunhas do processo. Ele também não pode manter contato com a vítima, ainda que por intermédio de terceiros. Agora, precisará entregar armas que tiver em seu nome. O processo tramita em segredo de Justiça.