Linha Direta: Globo divulga próximo caso que será exibido na quinta-feira; saiba qual é

O programa Linha Direta, da TV Globo, desta quinta-feira, 25, conta a história do ‘Golpe dos Nudes’, como ficou conhecido um esquema idealizado por uma quadrilha que chegou a movimentar milhões de reais de dentro de presídios do Rio Grande do Sul.

Cenários simulando uma delegacia eram criados para dar maior veracidade ao golpe. Nos vídeos, criminosos atuavam como supostos delegados para pressionar a transferência de valores.

Criminosos entravam em contato com as vítimas através de falsos perfis nas redes sociais e, após conseguirem estabelecer uma relação mais íntima, a suposta mulher enviava nudes por aplicativos de mensagens. Na sequência, os criminosos ameaçavam as vítimas de extorsão, alegando que as imagens eram de uma menor de idade.

Com a promessa de não denunciar nem envolver a polícia, a quadrilha, então, exigia o pagamento em dinheiro. Giliane Lindsai da Silva Abreu, uma das principais integrantes do grupo, segue foragida da Justiça desde 2021.