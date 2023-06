Linha Direta: suspeito de ocultar corpo de criança é preso em Manaus após caso aparecer no programa

A Polícia Civil do Amazonas prendeu na noite desta quarta-feira, 31, o segundo suspeito de participação na ocultação do cadáver de Lorena Ferreira Rodrigues, de apenas 2 anos. Ele foi localizado por denúncia anônima após o caso ser televisionado no programa Linha Direta, da TV Globo. A companheira dele, Ana Beatriz Barbosa, de 20 anos, é apontada como autora do crime e foi presa na última terça-feira.

John Lenon foi reconhecido por populares enquanto estava em um lava-jato, em Manaus. Sua defesa não foi localizada para comentar o caso. Quando a polícia chegou, ainda tentou fugir, mas foi atingido com um tiro no pé e rendido. Antes de ser levado à delegacia, ainda passou no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na capital amazonense, para receber curativos.

Suspeito foi localizado por denúncia anônima após o caso ser televisionado no programa Linha Direta, da TV Globo Foto: Fabio Rocha

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, a criança estava sob a guarda do casal desde que a mãe dela havia viajado para morar em outro Estado com um namorado. Segundo as investigações, John Lenon e Ana Beatriz torturavam a criança com frequência, especialmente quando ela chorava.

Com os abusos frequentes, no dia 22 de março do ano passado, a criança passou a desmaiar com frequência após uma série de espancamentos, segundo a polícia. Lorena confessou que colocou a criança para dormir e depois percebeu que a vítima não estava mais respirando. Foi quando ela ligou para o companheiro, que estava no trabalho, e ambos planejaram a ocultação do corpo de Lorena.

O cadáver foi esquartejado e colocado em uma mochila levada por John Lenon até a residência do casal, segundo aponta a polícia. De lá, foi enterrado em uma cova rasa no sítio do avô da vítima, no município de Autazes, região metropolitana de Manaus. Porém, no dia 27 de março, foi encontrado pelo avô de Lorena.

Ana Beatriz segue presa. John Lenon passou por audiência de custódia nesta quinta-feira. A delegada do caso, Joyce Coelho, deve informar novos detalhes sobre o andamento das investigações em coletiva de imprensa marcada para esta tarde.