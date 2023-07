Linha Direta: último episódio relembra caso de motorista morto após encontro com estudante

O programa “Linha Direta” que será exibido pela TV Globo nesta quinta-feira, 6, é o último da atual temporada, que com ele soma dez episódios. A história relembrada será de um crime ocorrido em 2006 e que permanece impune até hoje, enquanto a família da vítima aguarda por justiça.

Há 17 anos ainda era novidade marcar encontros amorosos por meio de salas de bate-papo. Foi assim que Ricardo Luís Antunes da Silva e Anelize Matteoci Loperlogo se conheceram. Os dois iniciaram um romance e os encontros eram cada vez mais frequentes. Anelize, filha de um desembargador, tinha 24 anos, era formada em Direito e estudante de Letras. A jovem morava em São Carlos, no interior de São Paulo, com a mãe, a oficial de justiça aposentada Maria Elizabeth Matteoci.

O apresentador Pedro Bial no cenário do programa 'Linha Direta' Foto: Fabio Rocha/TV Globo

Em 4 de abril de 2006, Silva, um motorista de 32 anos que morava em São Paulo, foi sequestrado e levado a um canavial, onde foi agredido por três homens, que ainda o queimaram e o atropelaram.

O rapaz sobreviveu e, após ser abandonado pelo trio, ainda conseguiu caminhar até a casa de um sitiante para pedir socorro. Ele chegou nu, com queimaduras e marcas de violência pelo corpo, à casa de Dagoberto Rossito, que o acolheu e o levou para a delegacia, de onde ele foi transferido para um hospital. Ficou inconsciente e morreu 42 dias depois.

A polícia descobriu que Silva tinha ido a São Carlos e, em comum acordo com Anelize, ficou uma semana com ela hospedado em vários hotéis da cidade. A estudante não avisou à mãe e, quando voltou para casa, disse a ela que havia sido mantida em cárcere privado pelo rapaz. Nesse período, também teria sido estuprada por ele.

A mãe então procurou um conhecido, Daniel, e pediu que encontrasse alguém para matar Silva. O rapaz se reuniu a Leandro Lopes de Paula e André Luis Salvo, e o trio recebeu R$ 5 mil para matar o paulistano.

Os três executores do homicídio foram levados a julgamento e condenados. Já Elizabeth e a filha foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo, mas não foram levadas a julgamento, porque estão foragidas há 17 anos.

O processo judicial está suspenso, sem julgamento marcado. O ‘Linha Direta’ pede a ajuda do público com informações que levem à localização e captura de Maria Elizabeth e Anelize através do telefone 181.

O “Linha Direta”, apresentado por Pedro Bial, é exibido pela TV Globo às quintas-feiras, após “Cine Holliúdy”, até esta semana. O “Linha Direta Podcast”, versão em áudio do programa original, está disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio, com publicações semanais.