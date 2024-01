‘Literaturas africanas permitem olhar o passado para entender, aprender e inspirar’

O continente africano possui uma diversidade étnica, cultural, histórica, linguística e literária que se espalha nos atuais 54 países. Percebendo a amplitude da discussão, detenho-me, neste espaço, a dialogar com as Literaturas Africanas modernas e contemporâneas, surgidas após os processos de lutas pelas independências e fundações dos Estados africanos a partir da metade do século XX.

Considerando, também, o fato crucial de que os textos literários africanos ganharam status de literatura quando escritos em línguas ocidentais coloniais - como a portuguesa, a inglesa e a francesa - e que existem movimentos de resistência de escritores e escritoras africanos reivindicando uma literatura em língua originária.

É o que defende o queniano Ngüngï Wa Thiong’o que, desde os anos 1980 escreve em quicuio, ou ainda, por uma literatura híbrida ou bilíngue, como os poemas da guineense Odete Semedo e do caboverdiano Eugénio de Paula Tavares.

A professora Aza Njeri afirma que as literaturas africanas - no plural - têm compromissos com a história africana, a partir de suas próprias óticas Foto: Daniel Barbosa

Interessa-nos, ainda, outro ponto comum destas Literaturas: o compromisso com a história africana a partir de sua própria ótica e arcabouço cultural, observando os atravessamentos do colonialismo, do racismo e das lutas de resistência. Essas experiências literárias permitem estender nossos olhares para o passado para entender, aprender e inspirar.

Nesse sentido, estas literaturas tornam-se ferramentas de recuperação fabulativa das próprias experiências históricas africanas, ressignificando-as no que chamamos de Sankofa, isto é, movimento de ir ao passado e buscar fôlego para pensar o presente e projetar o futuro.

Obras como O mundo se despedaça, do nigeriano Chinua Achebe; A estação das sombras da camaronesa Leonora Miano; Ualalapi, do moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa; Escravos do togolês Kangni Alem; O caminho de casa, da ganense Yaa Gyasi e Mayombe, do angolano Pepetela, são exemplos de literaturas preocupadas em lidar fabulativamente com as lacunas da história e tensionar as narrativas “oficiais” com outros contextos.

Já autores consagrados como os moçambicanos Paulina Chiziane e Mia Couto, a angolana Paula Tavares, a nigeriana Buchi Emecheta e o Nobel de Literatura de 2021, o tanzaniano Abdulrazak Gurnah, exploram temáticas universais como amor, dor, morte, utopia, exílio, imigração e outros temas de cariz humano a partir de inovações estéticas que marcaram paradigmas no conjunto das literaturas de seus países e também na dita “literatura universal”.

Outro autor premiado com o Nobel em 1986, o nigeriano Wole Soyinka, trabalha em seus textos dialéticas como tradição x modernidade e sagrado x profano como forma de refletir sobre o mundo e suas mudanças.

Caleidoscopicamente, as Literaturas Africanas nos apresentam perspectivas e discussões que tangenciam nossas humanidades afetando-nos diretamente, não se apartando da responsabilidade de nos fazer refletir sobre a existência integral e plena. Lançando um olhar agudo sobre o real, essas obras revelam outras estratégias para lidar com dores e delícias do viver.

* Aza Njeri é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio), doutora em Literaturas Africanas e pesquisadora de Filosofias Africanas