A imprensa não pode mostrar tudo, até por respeito ao próprio público

Os Mamonas Assassinas, banda que fez enorme sucesso entre 1995 e 1996, interrompido por um acidente de avião fatal - Foto: reprodução

Quem tem mais de 40 anos, deve ter cantado e se divertido com as músicas dos Mamonas Assassinas, banda que fez um sucesso tão grande quanto breve: eles brilharam intensamente por poucos meses entre 1995 e 1996, quando sua carreira foi brutalmente interrompida por um trágico acidente de avião, que matou toda o grupo.

Na época, eu trabalhava na "Folha de S.Paulo". No mesmo edifício, funcionavam os extintos "Folha da Tarde", com uma linha editorial mais popular, e o sensacionalista "Notícias Populares". Por isso, pude ver na Redação as imagens captadas pelos fotógrafos da casa naquela trágica manhã de sábado: elas embrulhavam o estômago e chocavam profundamente ao mostrar os corpos de pessoas tão queridas do público.

Eu me lembro que nem o "Notícias Populares", acostumado a publicar textos e fotos chocantes, levou aquilo aos leitores. Era horrível demais, até para os seus padrões.

Isso não quer dizer que a imprensa tenha "sonegado informações", como alguns apressadinhos poderiam pensar. É, antes de mais nada, uma forma de respeito ao seu público.

"Oras, mas essas fotos, ainda que horrorosas, não são notícia?", poderiam perguntar outros.

Não são!

A notícia é que o grupo morreu de forma violenta, quando vinha de Brasília e o jatinho em que estava se chocou contra a Serra da Cantareira. Não seria preciso ver aquelas imagens explícitas para imaginar a violência do choque e o que resultou dele. Por outro lado, exibi-las não acrescentaria nada na compreensão do fato, e ainda tiraria o sono de muita gente por alguns dias.

Parte do trabalho de um bom jornalista é filtrar o que oferecerá a seu público. Ele deve apresentar com precisão as informações que apura, mas deve fazer isso de uma maneira respeitosa com todos os envolvidos. Por isso, poupar a audiência do grotesco, do desumano não diminui em nada a precisão ou a eficiência de seu trabalho. Isso o torna ainda melhor!

As redes sociais não funcionam assim. Pelo contrário, quanto mais bizarro, melhor para elas, que não são plataformas de notícia e, por essas e outras, jamais podem substituir a imprensa. Na verdade, sabemos que o as emoções exacerbadas, sejam boas ou principalmente ruins, são combustível de seu sucesso. Por isso, elas não querem ser reguladas, pois poderiam ser punidas diante de exageros, a exemplo do que acontece com os veículos de comunicação.

Nos últimos dias, tivemos um tristíssimo exemplo de como as redes sociais sem nenhum controle podem prestar um enorme desserviço à humanidade. Desde o atentado terrorista do Hamas contra a população de Israel, no dia 7, as redes sociais estão inundadas de conteúdos e imagens (muitas falsas) profundamente chocantes. Precisamos ver a imagens de bebês israelenses degolados pelos terroristas? Ou de crianças palestinas incendiadas pela retaliação israelense? Saber da simples existência dessas ações bárbaras já é ruim demais!

Mas quem publica essas imagens ou fake news não tem a preocupação da imprensa com o público. Eles sabem que quanto mais explícito, mais furiosas as pessoas dos dois lados do conflito ficarão, e isso é interessante para essas lideranças. Quando a massa fica cega pelo ódio, legitima qualquer ação que tomem.

No meio desse fogo-cruzado midiático e aterrorizante, estamos nós. Precisamos fugir disso e buscar fontes confiáveis e equilibradas de informação. A vida já tem horrores demais para fomentarmos grupos e plataformas que vampirizam nossas almas, tornando o mundo um lugar pior para todos.

