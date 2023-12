A inteligência artificial está colocando os legisladores "no chinelo"

Por querer "viver mais", o replicante Roy ataca Eldon Tyrell, CEO da empresa que o criou, em "Blade Runner" (1982) - Foto: reprodução

Na esteira do destaque explosivo que a inteligência artificial teve nesse ano, surgiu o debate se essa tecnologia deve ou não ser regulamentada. De um lado, grupos fervorosos argumentam que, se isso for feito, será um grande baque para seu desenvolvimento, que deve "correr solto" para que traga ainda mais benefícios aos usuários. Do outro, temos aqueles que afirmam que a IA precisa ser regulada para evitar que cause danos sérios à sociedade, justamente por ser tão poderosa, além de que pessoas, empresas e até os próprios desenvolvedores não a compreendem completamente.

Há muito de verdade nesse temor. Tanto que essa tecnologia está dando um banho nos legisladores! Isso porque ela evolui muito mais rapidamente do que eles são capazes de propor leis.

Um exemplo emblemático vem da União Europeia, que tradicionalmente legisla eficientemente temas ligados à tecnologia. Em abril de 2021, o bloco apresentou um projeto de 125 páginas como "referência" na regulação da IA. Foram três anos de debates com centenas de especialistas de diferentes áreas, resultando em um documento apresentado como "preparado para o futuro".

Parecia ser isso mesmo, até que, em novembro do ano passado, a OpenAI lançou o ChatGPT e disparou uma corrida frenética para se incluir a inteligência artificial generativa em todo tipo de sistema. E nada do tipo era sequer citado na proposta europeia!

Nesse vácuo regulatório, as big techs fazem o que bem entendem para criar sistemas que lhes concederão muito poder e dinheiro. E a verdade é que quem dominar a inteligência artificial dominará o mundo nos próximos anos.

É inocência pensar que tanto poder trará apenas grandes benefícios e nenhum "efeito colateral". Não é exagero afirmar que a IA redefinirá o mundo, e isso nos levará alguns lugares desconhecidos. Se não houver nenhuma regra, algumas coisas podem sair seriamente do controle.

Podemos recorrer à ficção para ilustrar isso. É o que se vê em "Blade Runner" (1982), um dos filmes mais aclamados da história (na foto). Na trama, a empresa Tyrell Corporation produz "replicantes", robôs com uma inteligência artificial fabulosa, semelhantes a humanos, mas com capacidades muito superiores às nossas. Seu slogan é "mais humano que humano".

Como um dispositivo de segurança, todos eles vivem poucos anos. O problema surge quando um grupo dessas máquinas se revolta violentamente, pois decide que quer viver mais. Seu pedido parece ser legítimo, mas o próprio filme questiona se máquinas podem pedir isso.

Sou um grande entusiasta da inteligência artificial, tanto que meu doutorado se desenvolve sobre ela. Mas entendo que, se nenhum limite for imposto, ainda que de responsabilização quando algo der errado, as big techs adotarão o mesmo comportamento irresponsável que hoje têm com as redes sociais.

E vejam onde isso nos levou...

