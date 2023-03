A Internet tem "memória de elefante", mas alguns apagam seus crimes na realidade alternativa da rede

A pílula vermelha do filme "Matrix", usada por grupos que abraçam realidades distorcidas pela Internet - Foto: divulgação

Um estudo da empresa de cibersegurança NordVPN indicou que cerca de 20% dos brasileiros gostariam de ter todos os seus dados apagados da Internet. Infelizmente isso é impossível, pois a informação que cai na rede acaba sendo replicada em muitos locais, além de continuarmos deixando nossas "pegadas digitais" o tempo todo. Entretanto, como em outras coisas da vida, a regra parece só valer para o "cidadão comum": para quem tem muito dinheiro, é possível até remover referências online a seus crimes.

O grupo internacional de jornalistas investigativos Forbidden Stories vem divulgando práticas que alguns bandidos ou simplesmente pessoas endinheiradas usam para alterar seu passado na Internet. Não é trivial ou barato e, na maioria dos casos, é ilegal e antiético. Empresas manipulam os algoritmos de buscadores e de redes sociais para os resultados não exibirem os fatos, mas sim o interesse de seus clientes.

Na prática, vivemos em uma realidade alternativa, em que todos os pecados parecem perdoados. Nossa presença online tornou-se uma ferramenta que nos arrasta para longe da verdade e manipula nossas emoções e comportamentos para proteger criminosos, enquanto nos faz de massa de manobra do poder. O grande risco é que essas versões fabricadas ultrapassem os limites do digital e se imponham sobre nossa vida.

Essas práticas são primas-irmãs dos mecanismos de desinformação e fake news, que também distorcem a realidade para convencer uma legião de pessoas sobre um assunto do interesse de quem as publica.

Segundo o material da Forbidden Stories, uma das estratégias usadas por essas empresas de "lavagem de reputação" é a velha intimidação. Enviam e-mails a jornalistas, como se fossem autoridades, ameaçando-os de sanções graves caso não apaguem informações contra seus clientes. Outra, mais moderna, consiste em denunciar, com recursos das redes, publicações que exponham negativamente seus clientes, como se violassem direitos autorais. A expectativa é que os algoritmos das plataformas digitais apaguem suas referências a esses materiais.

Outra tática, ainda mais ousada, é criar muitas páginas elogiosas (e falsas) sobre seus clientes em sites pseudojornalísticos. Usando técnicas para aumentar a audiência desse conteúdo, os buscadores acabam empurrando as notícias verdadeiras para sua terceira página de repostas (ou mais), aonde raramente os usuários chegam.

Essa consciente alteração dos fatos no meio digital não serve apenas para apagar rastros de crimes na Internet. Seu poder de convencimento também se manifesta no surgimento de grupos sociais que defendem ferozmente ideias distorcidas como se fossem incontestáveis, colhendo algum benefício a partir disso.

Por exemplo, na semana passada, um dos assuntos mais destacados nas redes foi a série de ataques contra mulheres por homens que acreditam na submissão delas como caminho para que resgatem sua masculinidade. Esses grupos vêm crescendo nos últimos anos, graças a uma combinação de narrativas nos meios digitais.

Essas e outras organizações que distorcem a realidade de diferentes maneiras acreditam que foram "libertados" de um suposto controle da ciência, da mídia e de educadores. Afirmam ter escolhido a "pílula vermelha" (uma referência ao filme Matrix, de 1999), que os permitiria "ver o mundo como realmente é".

A origem de uma ideia

Outro filme que nos ajuda a entender esse mecanismo de convencimento é "A Origem" (2010). Nele, uma equipe entra em sonhos de outras pessoas para "plantar ideias" em suas mentes. Na descrição desse inusitado serviço, uma vez que a ideia ganha força no cérebro da vítima, é quase impossível erradicá-la.

De certa forma, o filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) já defendia isso. Para ele, não há nada mais persistente que uma teoria que criamos por conta própria. O poder de convencimento nas redes sociais usurpa esses conceitos ao oferecer recursos para que as pessoas pensem estar construindo suas próprias teorias. Na verdade, estão sendo conduzidas a encontrar elementos que consigam encaixar de maneira crescente, até que cheguem, no seu ritmo, ao momento da "revelação".

Essas "peças" não precisam ser verdadeiras. Basta que se encaixem em uma ideia que faça sentido, dando ao indivíduo o prazer de sentir que está "vendo o que sempre lhe negaram". E normalmente essas liberdades ampliam desejos pré-existentes nessas pessoas, como o medo de vacinas ou a submissão de mulheres.

Em outras palavras, a ideia mais forte não é imposta, mas sim construída aos poucos.

Esse poder pode ser visto em nossa sociedade há muitos anos, quando aqueles que escolheram as "pílulas vermelhas" dos mais diferentes sabores na Internet manifestam seu "aprendizado" na realidade. Graças a elas, por exemplo, muitos deixaram de se vacinar contra a Covid-19 e, por isso, morreram.

O clímax da realidade distorcida se manifestou no dia 8 de janeiro, quando uma horda depredou as sedes dos três Poderes da República, achando que estavam defendendo a democracia. E uma parcela significativa da população continua pensando assim, a despeito do absurdo daqueles acontecimentos. Tudo porque essa é a "sua conclusão".

As diferentes plataformas digitais não podem se furtar de seu papel nisso tudo. Ainda que involuntariamente, elas se tornaram as distribuidoras das "pílulas vermelhas" e se prestam à "lavagem de reputações". Como esses grupos vêm agindo mais ou menos impunemente há anos, ficaram suas raízes no mundo real a partir do digital. Essas empresas são, portanto, corresponsáveis por isso, e precisam se esforçar muito mais para combater a "realidade alternativa" em suas propriedades.

De toda forma, por mais que façam isso, elas não conseguirão dar conta do problema sozinhas. A mídia e os educadores precisam produzir conteúdos que restabeleçam a verdade e reconstruam os valores de boa convivência.

Entretanto isso não pode continuar sendo feito do jeito de sempre: apontando o que é o certo e o que é errado. Precisam se apropriar das ferramentas dos grupos de desinformação, não para atuar de forma antiética ou criminosa, mas para ajudar as pessoas a aprenderem aos poucos o que é o certo, chegando a suas conclusões.

Isso não é trivial, mas, se não se apropriarem desse recurso, dificilmente terão sucesso nessa empreitada que pode consumir uma geração para desfazer tanto mal.

Até lá, precisamos redescobrir os caminhos para uma convivência pacífica e construtiva, mesmo com aqueles que tenham ideias e valores diferentes do nossos. A despeito de alguns tropeços pela caminho, foi assim que a humanidade chegou até aqui.