Aplicativo cria marketplace de farmácias para ajudar pequenos a concorrer com grandes redes

Aplicativo do Farmácias App, que integra o estoque de mais de 3.000 farmácias de 900 cidades no país - Foto: Paulo Silvestre

Com a concentração do mercado de farmácias em poucas grandes redes nos últimos anos, que normalmente conseguem negociar condições comerciais mais vantajosas com fornecedores, a vida dos pequenos estabelecimentos do setor ficou mais difícil. Ainda assim, muitos deles resistem ao avanço dos gigantes, às vezes graças a um atendimento diferenciado.

No mundo digital, essa disputa se acirra, com os pequenos perdendo essa sua vantagem, o que pode se tornar dramático com o aumento do uso do e-commerce pela população. Por isso, um aplicativo criou um marketplace de pequenas e médias farmácias para ajudá-las a fazer frente ao poder das grandes.

"O Farmácias App ajuda a potencializar as farmácias sem concorrer com elas", explica Rodrigo Carvalho, gerente-geral da plataforma. Isso quer dizer que apesar de ter como dono o grupo SantaCruz, maior distribuidor de medicamentos da América Latina, eles não vendem produtos, e sim buscam oferecer as melhores opções aos clientes finais, a partir do estoque de farmácias da região onde mora. "A ideia é ser uma referência em beleza e saúde, assim como o iFood é na alimentação", acrescenta.

Isso cria uma vantagem competitiva que os pequenos dificilmente conseguiriam sozinhos, por falta de exposição e tecnologia. "Como são várias farmácias reunidas em um único aplicativo, e não só o estoque de uma grande rede, ele tem um sortimento muito maior, que pode até atender com mais velocidade que uma gigante", explica Carvalho. Há também uma vantagem de se poder comparar preços e condições de muitos estabelecimentos diferentes, fugindo da opção única de uma rede.

Para isso, é fundamental que a plataforma esteja integrada, em tempo real, com as informações de estoque desses pequenos e médios estabelecimentos. Para aqueles que já possuem um sistema de controle mais robusto, os técnicos da Farmácias App simplesmente fazem uma integração direta entre as plataformas. Para aqueles com sistemas mais simples, a empresa instala um agente no servidor da farmácia para coletar e repassar imediatamente a informação à central. Já nos muito pequenos, que não possuem sistema algum desse tipo, cada mudança no estoque pode ser informada manualmente em um site de administração da parceria.

Continua após a publicidade

O modelo de negócios do Farmácias App é simples. Uma vez integrados na plataforma, os produtos do lojista passam a ser oferecidos aos clientes organizados por critérios como preço, distância e custo de entrega. Como em qualquer marketplace, uma mesma compra do cliente pode reunir itens de diferentes estabelecimentos, de maneira transparente. Quando qualquer venda é feita, a plataforma fica com 8,5% do valor de vendas. Não há nenhum outro custo para o lojista.

Toda a cobrança é feita pela plataforma, que depois repassa os valores para as farmácias. As entregas podem ser feitas pela plataforma ou ficar a cargo de cada lojista. Nesse caso, a equipe do Farmácias App monitora para verificar se o produto foi entregue dentro do prazo.

Hoje o serviço engloba farmácias de mais 900 cidades em 24 Estados e no Distrito Federal, a maioria delas concentradas na região Sudeste. "Nossa vontade é ter parcerias com todas as 80 mil farmácias do Brasil', afirma Carvalho. No momento, a plataforma, que foi lançada em 2017, conta com mais de 3.000 estabelecimentos cadastrados. O crescimento de receitas do ano passado para esse ficou em torno de 270%.