As empresas não podem mais ignorar a inteligência artificial

Marcela Vairo, diretora de Automação, Dados e IA da IBM, fala no palco do AI Forum 2023 - Foto: Paulo Silvestre

A inteligência artificial atingiu o mundo dos negócios como um tsunami. Apesar de pesquisas na área existirem há décadas e de a tecnologia já estar presente em aplicações comerciais e até pessoais há muitos anos, nos últimos seis meses ela ganhou uma visibilidade gigantesca, desde que o ChatGPT colocou nas mãos do cidadão comum a sensação de que ele agora "controla a IA".

Seja isso real ou uma impressão superestimada, o fato é que o poder da inteligência artificial está dobrando a cada três meses, e isso não pode ser ignorado. Quando pensamos no mundo dos negócios, começa a ficar realmente difícil uma empresa permanecer relevante no mercado quando seus concorrentes adotam ferramentas profissionais com IA.

Fazendo uma analogia, é como se um profissional buscasse emprego hoje sem saber usar a Internet ou um smartphone. Por mais experiente e qualificado em outras áreas que fosse, não teria chance de ser contratado, porque seus pontos fortes seriam facilmente suplantados por outros candidatos que dominassem essas tecnologias disruptivas em nossas vidas.

Isso não significa que os gestores devem ir para a IA em desabalada carreira. Como toda ferramenta, ela pode trazer ganhos apreciáveis, mas, para isso, precisa ser bem usada. E quanto mais poderosa for essa tecnologia, maiores serão os benefícios que trará, mas também maiores são os riscos de algo dar muito errado.

A boa notícia é que não precisamos reinventar a roda. Foi-se o tempo em que tecnologias assim ficavam no campo da ficção científica, ou custavam tão caro que apenas grandes corporações podiam bancar seus benefícios. Graças a seu desenvolvimento exponencial e à combinação com outras tecnologias, como a computação na nuvem, a inteligência artificial pode hoje beneficiar mesmo pequenos negócios. Há até soluções gratuitas para quem está começando.

Continua após a publicidade

Falei sobre isso e muito mais com Marcela Vairo, diretora de Automação, Dados e IA da IBM, no AI Forum 2023, que aconteceu em São Paulo nesta quarta. A conversa traz dicas valiosas para quem deseja entender melhor a inteligência artificial e como ela impacta seus negócios e sua carreira e pode ser encontrada na íntegra no víeo abaixo: