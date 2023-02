"Casa inteligente" ganha novos "poderes", mas ainda é um luxo para pouquíssimos

A futurista casa dos Jetsons, animação que foi ao ar em 1962 e 1963, foi ultrapassada pela tecnologia das atuais "casas inteligentes" - Imagem: reprodução Foto: Estadão

Esqueça os simples comandos de voz para tocar músicas ou acender luzes. A CES (Consumer Electronics Show), maior evento global de eletroeletrônicos, mostrou no começo do mês inovações para as "casas inteligentes" que vão de consumo otimizado de energia a cuidados com pets. Apesar de muitos parecerem ter saído da ficção científica, já estão disponíveis para compra. Ainda assim, continuam restritos a bem pouca gente.

É uma pena, pois as "smart homes" vão muito além de simples "brinquedos" digitais. Quando plenamente implantadas, terão o poder de revolucionar o conceito de moradia em uma escala que rivalizará com a do surgimento dos primeiros eletrodomésticos, há mais de cem anos. Esses estão tão integrados a nossas vidas, que mal percebemos sua existência. Mas experimente ficar uma semana sem sua geladeira!

A grande inovação da "casa inteligente" (ou "conectada") não se resume ao aspecto divertido da coisa, e sim ao fato de que ela nos permitirá fazer tarefas que hoje não podemos ou que são muito demoradas. Exatamente o que fizeram os eletrodomésticos do começo do século XX.

Mas, para tal, precisamos ter acesso a tudo isso.

A maioria das pessoas associa as "casas inteligentes" a assistentes virtuais, como a Alexa (da Amazon), o Google Assistente ou a Siri (da Apple). Eles funcionam em alto-falantes inteligentes, celulares, smart TVs e computadores. Conseguem realizar algumas tarefas por comandos de voz e controlam uma variedade limitada de aparelhos, como lâmpadas e alguns eletrodomésticos. Um pouco menos conhecidas, existem automações para sistemas de segurança (como fechaduras, câmeras e detectores de fumaça), de plataformas de entretenimento e de rotinas domésticas.

Mas o que foi visto na CES, que aconteceu em Las Vegas (EUA) de 5 a 8 de janeiro, foram dispositivos tomando decisões sozinhos, com inteligência artificial. Esses equipamentos também começam a compartilhar informações entre si, de maneira colaborativa, deixando de ser domínios isolados de cada fabricante. E são essas inovações que realmente podem transformar a maneira como vivemos.

"Não temos apenas a missão de aprimorar a conectividade dos produtos, mas também de viabilizar novas experiências, proporcionando uma vida mais saudável, melhores opções de entretenimento e fomentando estilos de vida mais sustentáveis", explica Ricardo Tavares, gerente-sênior de Home Appliances da Samsung Brasil. A gigante coreana foi uma das marcas que mais investiram em "smart home" na CES.

Esse mercado é puxado pelos EUA e pela Europa. A empresa Statista estima que ele terminou 2022 com uma receita global de US$ 117,6 bilhões, podendo chegar a US$ 222,9 bilhões em cinco anos. Hoje cerca de 14,2% das residências seriam inteligentes, devendo chegar a 28,8% até 2027. A maior parte dessa receita vem dos EUA, respondendo sozinhos por US$ 31,5 bilhões, em 54 milhões de lares. O Brasil está bem atrás, com apenas US$ 1,3 bilhão em cerca de 5 milhões de domicílios.

Os números indicam que, além de termos menos "casas inteligentes", elas são menos conectadas. Isso acontece pela população desconhecer suas possibilidades, pelo alto custo e porque muitos desses equipamentos simplesmente não chegam ao Brasil.

Tudo precisa "conversar"

Em novembro, tive a oportunidade de visitar um local com esses e outros recursos funcionando. Criada temporariamente em uma casa em São Paulo pela empresa de software alemã SAP, ela demonstrava a clientes como a tecnologia já pode facilitar muito a vida doméstica.

Entre outros recursos, a casa verificava se algum produto estava faltando na geladeira sempre que era aberta, fazendo uma cotação e comprando o que tivesse acabado do varejo da região. Além disso, todos os dispositivos elétricos eram conectados para garantir seu funcionamento e otimizar o consumo de energia, considerando variáveis como a presença de pessoas nos cômodos e condições climáticas. O home office era integrado com as empresas dos moradores, para melhorar seu trabalho. E até o espelho no closet simulava maquiagens e acessórios nas pessoas, permitindo a compra online, se desejado.

Para uma casa assim existir, é preciso que todos os equipamentos troquem dados entre si, algo que nem sempre acontece. Cada fabricante adota um padrão, criando uma espécie de "reserva de mercado". Felizmente isso está mudando com a criação de protocolos abertos, como o Matter. A própria Samsung o adota em sua plataforma SmartThings. "Ele foi projetado para a interoperabilidade, mas, para que isso continue sendo uma realidade, as maiores empresas de tecnologia precisam estar comprometidas", afirma Tavares.

Um risco que muitos especialistas apontam nas "casas inteligentes" é a coleta incessante e gigantesca de dados sobre a própria casa e seus moradores. Muitas dessas informações trafegam de maneira aberta pela Internet, podendo até ser processada remotamente. Isso abre sérios riscos de segurança, não apenas dos dados, mas da residência em si: e se bandidos conseguissem abrir trancas e desativar alarmes pela Internet? Há também o temor que esses dados sejam usados pelos próprios fabricantes para finalidades desconhecidas dos moradores.

Tudo isso precisa ser endereçado por essas empresas, do ponto de vista comercial, tecnológico e ético. E nesse pacote entra também a inteligência artificial, cada vez mais presente em equipamentos de diversas categorias. Ela permite que eles aprendam o comportamento dos moradores, ajustando suas configurações para que sejam cada vez mais eficientes para cada pessoa, de maneira autônoma.

Mesmo com essas ressalvas, minha visão para as "casas inteligentes" é otimista. Como toda nova tecnologia, precisa ainda aparar muitas arestas, para que pareça menos um protótipo e mais algo que possa estar realmente integrado ao nosso cotidiano, como nossas geladeiras.

Por fim, os fabricantes devem encontrar maneiras para baratear os custos envolvidos. Somos um país com um enorme abismo digital. Se alguém tinha alguma dúvida de como isso prejudica profundamente o desenvolvimento das pessoas, basta ver o que aconteceu no auge da pandemia, quando pessoas de baixa renda tiveram grande dificuldade de trabalhar e de estudar em casa, pelo acesso restrito a equipamentos e a conexões de qualidade.

Se esse aspecto não for resolvido, as diferenças digitais em breve ampliarão outro abismo de nosso país: o da moradia.