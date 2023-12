Como a Apple demitiu Steve Jobs e a OpenAI não fez isso com Sam Altman

Montagem com imagens de Sam Altman (à esquerda) e Steve Jobs - Foto: Steve Jennings e Joi (Creative Commons)

O assunto mais quente do mundo da tecnologia na semana passada foi a inesperada demissão de Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, e sua volta em menos de uma semana. E ainda desbancou os membros do conselho de administração que o haviam mandado embora!

Ouvi muitos comparando o caso com o de Steve Jobs, demitido da Apple em 1985, logo após lançar o Macintosh, que popularizou a tecnologia digital graças à interface gráfica. Quando Jobs voltou à empresa, ele também cuidou de mandar para casa todos que o haviam demitido.

São duas estrelas do Vale do Silício que perderam os empregos e deram a volta por cima de seus algozes. Mas as semelhanças entre ambos acabam aí.

Altman ficou apenas cinco dias longe da sua cadeira na OpenAI. Jobs precisou de 12 anos para voltar à Apple. A diferença se deve ao apoio que cada um recebeu.

O primeiro contou com o suporte dos investidores, especialmente da Microsoft, que já despejou US$ 13 bilhões na OpenAI. Mas o fator decisivo foi o apoio de cerca de 700 profissionais, quase todo quadro da empresa, que ameaçaram se demitir se os conselheiros não renunciassem e Altman não fosse readmitido.

Continua após a publicidade

Altman queria apertar o passo e lançar produtos ainda mais ousados com inteligência artificial. Os conselheiros preferiam uma abordagem mais cautelosa, para evitar problemas éticos e de segurança. Os investidores, os funcionários e o mercado preferiram a ousadia. Os conselheiros capitularam.

Jobs também carregava diferenças com o conselho. Ele tinha uma visão sobre o papel transformador da tecnologia, mas o Macintosh começou vendendo menos que o esperado. Além disso, era um tremendo "casca de ferida", que humilhava pública e às vezes gratuitamente as pessoas. Quando foi demitido, ninguém o socorreu.

Ele só voltou à Apple, incialmente como consultor, porque a empresa que tinha criado, a NeXT Computer, foi comprada pela Apple em 1997, pelo seu sistema operacional, que originaria o MacOS.

O vigor de Altman está mudando o mundo ao promover uma corrida na inteligência artificial. Jobs mudou o mundo quatro vezes com sua crença de que a tecnologia transforma a vida das pessoas: nos lançamentos do Apple II, do Macintosh, do iPod e do iPhone.

O que se pode aprender desses dois casos?

Altman e Jobs são geniais, mas nem eles vencem sozinhos. A tecnologia de ponta é complexa e, para conquistá-la, é preciso de equipes brilhantes e alinhadas, que precisam ser conquistadas.

Continua após a publicidade

O que os diferencia de quase todos os gestores é uma visão refinada de como o que fazem impacta o mundo, e lutar por ela até o fim. A maioria não tem nenhuma das duas coisas.

Mas mesmo os gênios erram. Jobs errou várias vezes, apesar de o mercado preferi falar de seus acertos. E seu comportamento custou seu emprego em 1985.

Altman está fazendo suas apostas em um mundo muitíssimo mais acelerado. Esperemos que ele não erre naquilo que o antigo conselho da OpenAI defendia, pois os danos podem ser imensos.

Vídeo relacionado: