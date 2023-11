Como a Internet passou de um espaço idílico de colaboração a uma ferramenta de manipulação

Dinossauros dos tempos primitivos da Internet: Mosaic, mIRC, Trumpet e Eudora - Imagem: Paulo Silvestre

Uma das coisas mais incríveis de se conhecer toda a história de uma indústria é poder acompanhar detalhadamente sua evolução e os impactos na sociedade. Tive e tenho esse privilégio com a Internet, que chegou ao mercado no final de 1994, quando comecei a trabalhar com o desenvolvimento de produtos digitais e nunca mais parei.

Naqueles tempos primitivos, em que dinossauros como Mosaic, Eudora, mIRC e Trumpet caminhavam sobre as planícies online, ninguém sabia direito o que era aquilo ou sequer se daria certo. Existia ainda a competição de redes proprietárias bem-estabelecidas, como a America Online. Até a nascente TV digital despontava como uma possível alternativa para o que se chamava na época de "Superestrada da Informação".

A Internet tinha, entretanto, um apelo único: embebida de ideais acadêmicos, surgia como um espaço democrático e livre, em que todos poderiam colaborar para o bem-comum, em uma união utópica. Ao contrário das outras opções, não seria controlada por corporações ou governos, e um cidadão comum teria a mesma voz que um grande veículo de comunicação.

Parecia um milagre! Mas não poderíamos estar mais errados naquela percepção.

Nos primeiros anos, parecia que a proposta se materializaria. Mas logo diferentes grupos econômicos descobriram o enorme poder que a Internet representava e a tomaram de assalto. Dois recursos eram particularmente suculentos: a possibilidade de se atingir milhões de pessoas de maneira barata, e a chance de convencê-los sobre qualquer coisa.

Graças a isso, as chamadas big techs, quase todas nascidas na própria Internet, tornaram-se as empresas mais poderosas do mundo, rivalizando em influência social com governos eleitos. Tanto que seus recursos são usados para definir o destino de países, começando por eleições, que passaram a ser fortemente influenciadas por seus algoritmos.

É inevitável se questionar como uma proposta tão positiva pôde se tornar um espaço tão nocivo.

Precisamos ter em mente que, apesar de tudo, a Internet evoluiu para uma base digital para o surgimento de incontáveis produtos e serviços que revolucionam nossa vida positivamente. Hoje podemos fazer quase tudo de maneira muito mais rápida, fácil, barata e divertida que antes da Grande Rede surgir.

Infelizmente ela também se presta a amplificar os sentimentos ruins da sociedade. O aparente anonimato e a falta de regulação das redes sociais permitem que algumas pessoas, grupos e empresas usem esse poder para cometer todo tipo de coisas ruins, como golpes financeiros, manipulação, ataques variados e diversos discursos de ódio.

A pedofilia também encontrou terreno fértil no meio digital. Com crianças ficando online cada vez mais cedo, os jovens se tornam presas fáceis desse tipo de criminoso, não apenas para encontros presenciais, como também para a explosão de imagens de abusos sexuais de menores. A manipulação é tão poderosa e perversa, que se observa hoje crianças e adolescentes produzindo esses conteúdos com imagens de si mesmos a partir de seus celulares, em troca da promessa de presentes ou dinheiro.

A sociedade precisa se organizar para combater esses diferentes crimes digitais, que criaram uma polarização social destrutiva. Por mais que se sinta que se pode tudo no mundo online, isso não é verdade! As big techs devem ser reguladas e as pessoas precisam ser educadas para fazer um bom uso de todo essa potência.

Não voltaremos ao cenário idílico de seus primeiros anos, mas a Internet pode definitivamente se tornar um lugar melhor e mais saudável.

