Para mim, as guerras representam a falência da humanidade. Quando governos recorrem a armas para impor pontos de vista ou obter ganhos às custas de incontáveis vidas humanas e enorme destruição, algo dramaticamente deu errado, partindo para a força. A tecnologia vem abrindo novos caminhos para a guerra, em que as armas dividem seu protagonismo com o mundo digital.

Talvez cheguemos a um cenário em que se vença um conflito sem que nenhum tiro seja disparado, o que não quer dizer que não mais existirão prejuízos e sofrimento. Ainda não estamos lá, mas a brutal invasão russa na Ucrânia fez dos dois anos desse teatro de guerra um campo de testes tecnológicos de drones, novos materiais e inteligência artificial para fins militares, que estão transformando o conceito da guerra. Ela sempre esteve associada à ciência, para o desenvolvimento de melhores estratégias e armamentos. Grandes avanços para a humanidade também se derivaram disso, como a penicilina e até os fornos de micro-ondas. Agora a Ucrânia vivencia uma guerra de algoritmos, inteligência artificial e satélites. O desconhecido se torna claro, previsível e muitas vezes evitável. Por outro lado, tropas e civis se tornam mais vulneráveis. Generais criam assim suas estratégias com o apoio de algoritmos preditivos e de armas que cumprem "suas missões" sozinhas. Mas então por que o conflito da Ucrânia chegou a um impasse, sem conclusão aparente? Por que as cidades seguem sendo destruídas e as pessoas continuam sendo mortas? Como se pode ver, nesse videogame, ninguém tem vida extra.

A resposta passa, em parte, por essas novas tecnologias serem relativamente portáteis, baratas e disponíveis para ambos os lados do conflito. Em janeiro, dois comandantes veteranos, o general Yuri Baluievski, ex-chefe do Estado-Maior russo, e o general Valeri Zaluzhni, chefe do Estado-Maior ucraniano, fizeram publicações em que abordam a digitalização da guerra, respectivamente na publicação russa "Army Standard" e no site do Ministério de Defesa da Ucrânia.

As tropas de ambos os países estão aprendendo as mesmas lições. Entre elas, está que a tecnologia favorece mais a defesa. A exceção são os drones, veículos aéreos e aquáticos não-tripulados, que conseguem causar danos aos inimigos de maneira barata, eficiente e preservando tropas, enquanto tanques, aviões e navios têm sido mais facilmente interceptados. Eles são as estrelas desse conflito sangrento.

Não se trata dos sofisticados drones militares americanos. Os veículos usados no conflito são baratos, às vezes equipamentos de mercado, que podem ser adquiridos em grande quantidade. Eles são modificados para carregar explosivos e para tentarem ser menos suscetíveis aos sistemas do inimigo que embaralham as frequências que usam, fazendo com que os pilotos percam seu controle. E nessas contramedidas digitais, a Rússia vem levando vantagem, com sua massiva máquina de guerra.

Mas uma nova geração de drones tenta resolver esse problema. Graças à inteligência artificial, eles são capazes de cumprir sua missão, mesmo que seu piloto remoto perca o contanto com eles. Nesse caso, o sistema no próprio veículo assume o controle e faz tudo que for necessário para atingir seu alvo, mesmo que ele se mova.

Nem sempre dá certo. Em uma simulação no ano passado, um "drone inteligente" atacou seu próprio centro de comando depois de receber dele um comando para cancelar a missão. O robô entendeu que essa ordem atrapalhava o objetivo de destruir o inimigo, e por isso atacou a própria base. Felizmente era apenas uma simulação.

Às vezes, soluções simples podem ser mais eficientes. As armas antigas, sem inteligência ou guiadas por GPS, ganham uma sobrevida com o apoio da tecnologia, que indica com precisão onde os disparos devem acontecer. Os ucranianos também têm usado celulares espalhados pelo território para captar o zunido típico dos drones. Dessa forma, identificam sua aproximação melhor que caros sistemas de radar. Smartphones nas mãos dos soldados tornaram-se, por outro lado, uma perigosa ameaça a sua segurança. A Ucrânia infligiu pesadas baixas aos russos ao atacar locais em que identificaram grande concentração de sinais de celulares, WiFi ou Bluetooth.

Uma guerra sem disparos

Em alta Brasil Uma lágrima para hidratar o deserto: as mulheres sequestradas tem algo a te dizer A guerra do futuro tem outras formas, igualmente ligadas ao avanço da tecnologia. Ela pode viabilizar confrontos que acontecerão sem disparos e uso de tropas militares, mas ainda assim criarão grandes prejuízos ao inimigo. Além dos já citados drones, mais fáceis de compreender e implantar, Forças Armadas de diversos países investem no desenvolvimento de ataques cibernéticos, capazes de inutilizar digitalmente a infraestrutura de inimigos. Em um mundo cada vez mais digital, isso pode colocar uma nação de joelhos em curtíssimo tempo. Militares estão atentos a isso e tratam de proteger seus equipamentos. Mas atacar sistemas civis, muito mais vulneráveis, podem trazer resultados catastróficos. A inteligência artificial, especialmente modelos de linguagem amplos (como o ChatGPT), está sendo usada para identificar fragilidades em inimigos, analisar fotos de satélite e até decifrar suas mensagens cifradas, o que pode conceder uma vantagem tática incrível. Isso teve um papel decisivo na vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, quando uma equipe de matemáticos britânicos, liderada por Alan Turing, construiu um rudimentar computador mecânico capaz de decifrar a máquina Enigma, usada pelos nazistas para suas transmissões militares codificadas. Rompendo a tradição de se manterem afastadas de desenvolvimentos militares, algumas big techs e startups americanas, como Microsoft, Amazon Web Services, OpenAI e Scale AI, têm trabalhado com os militares do país para que sua tecnologia seja usada com esse fim. O Google também fazia isso, mas encerrou sua colaboração com o Pentágono em 2019, após protestos de seus funcionários.

A mistura de IA com armamentos desperta medo em muita gente, alguns oriundos da ficção científica, como nos filmes do "Exterminador do Futuro". Espero que não cheguemos àquilo, mas uma guerra cibernética pode envolver a contaminação de bases de dados dessas plataformas no inimigo, para que elas tomem decisões erradas e potencialmente devastadoras.

O militar prussiano Carl Von Clausewitz (1790-1831), especialista em estratégias militares, escreveu em sua obra "Sobre a Guerra" (1832) que "a guerra é a continuação da política por outros meios". Segundo ele, trata-se de "um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade."

Para isso, ao longo da história, o ser humano usou porretes, flechas, rifles, canhões e bombas, armas químicas e biológicas, e dispositivos nucleares. A tecnologia da vez vem do mundo digital. Mas qualquer que seja o meio, a guerra continua sendo o que é, conduzida por homens que desprezam qualquer vida que não seja a sua própria, para atingir objetivos no mínimo questionáveis.