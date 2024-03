A verdade é que ninguém sabe a resposta! Elas vão muito além da inteligência artificial generativa do ChatGPT, e cada empresa vem se empenhando em evoluir no seu mercado. Além disso, alguns dos maiores especialistas no tema admitem publicamente que se surpreendem com soluções dadas por essas plataformas.

Nesse sentido, a aprovação, no dia 13, da Lei da Inteligência Artificial pelo Parlamento Europeu é muito bem-vinda. Não porque enfrentaremos máquinas assassinas no futuro, mas para proteger hoje os cidadãos de abusos cotidianos realizados por empresas e governos, graças a tanto poder digital.

Mas permanece o fascínio pelas respostas cada vez mais surpreendentes que a inteligência artificial generativa nos oferece. Já debati nesse mesmo espaço que o mais incrível não é o conteúdo que ela nos oferece, mas o fato de ela conversar conosco como se fosse humana!

A verdade é que a máquina, apesar de sua habilidade linguística, não está verdadeiramente conversando. Ela apenas encadeia palavras que façam sentido sintático e de conteúdo.