Esse artigo não poderia ter sido escrito por uma IA

Em uma cena do filme "Sociedade dos Poetas Mortos" (1989), o professor de Literatura John Keating (Robin Williams) ensina seus alunos a como usar as palavras para expressar bem suas emoções e ideias: "Evite usar a palavra 'muito' porque é preguiçosa. Um homem não está 'muito cansado', está 'exausto'. Não use 'muito triste', use 'taciturno'".

Goste ou não dessas escolhas, essa lição serve para qualquer um em qualquer situação: comunicar-se bem faz uma enorme diferença na vida!

Corte para 2024, e vemos incontáveis textos produzidos por inteligência artificial nos mais diversos cenários. Apesar de eles serem gramaticalmente bem escritos, ainda lhes falta "alma" (sem trocadilhos), algo que o professor Keating certamente reprovaria.

Ou seja, são corretos, porém são burocráticos, chatos e indiferenciados. Poderiam ter sido escritos pela própria pessoa que os publicou ou por qualquer outro indivíduo.

Quando a comunicação interpessoal ganha destaque até em processos seletivos, comunicar-se bem fica ainda mais crítico. Recrutadores, colegas, professores, nossos amigos e familiares, e até o "tribunal da Internet" estão de olho no que e como dizemos.

Ao simplesmente reproduzir textos escritos pela máquina, perdemos a chance de nos diferenciarmos em um mar de mesmice, com ideias originais e nosso estilo textual. Essas duas coisas dizem muito sobre nós.

Como comunicador e consultor, vejo um crescimento explosivo de textos de plataformas como o ChatGPT nas mais diversas áreas. E não quero dizer que essas ferramentas não devam ser usadas: pelo contrário, oferecem um auxílio fabuloso na produção!

O que me preocupa é ver pessoas entregando para os robôs não apenas a coleta de informações, como o próprio processo intelectual de criação. Sequer leem o que lhes entregam, confiando cegamente no que a máquina pariu.

Aqui e ali, aparecem casos de pessoas que foram demitidas ou prejudicadas de outras formas pelas "alucinações" da IA, ou seja, quando o sistema, não tendo a informação solicitada, inventa qualquer coisa e a entrega como verdade ao incauto usuário. Mas vejo também textos ficando insossos. E não poderia ser diferente: a menos que se peça para a IA simular o estilo de algum escritor famoso, ela entregará uma obra pela "média" da humanidade.

Até mesmo nas redes sociais, vejo isso em pessoas fazendo comentários desalmados para aparecer em grande quantidade de posts. Alguns podem achar isso razoável, satisfazendo a sanha dos algoritmos para aparecer bem. Mas eu jamais contrataria alguém que se valha desse expediente.

Já debati sobre isso no LinkedIn há algum tempo. Lembro de uma usuária que protestou, dizendo que seria fácil para mim, um comunicador, dizer tal coisa. Mas, segundo ela, as pessoas não escrevem bem.

O protesto é válido! Sabemos que o sistema de ensino brasileiro produz uma população que lê e escreve mal. Ainda assim, esse uso raso da IA não resolve em nada o problema. As pessoas poderiam, pelo menos, reescrever com suas palavras o que a máquina lhes entregou.

Escrever muito bem pode ser uma arte, mas para se comunicar suficientemente bem não é preciso ser um artista. É uma técnica que, como qualquer outra, exige empenho e interesse. Não há espaço para preguiça, como diria o professor Keating.

Para quem deseja fazer esses movimentos, a IA pode ajudar e muito, não por lhe entregar tudo mastigado, mas funcionando como um mentor ou simples inspiração.

Com o tempo, a inteligência artificial melhorará exponencialmente. Porém, por mais que aprimore suas produções, elas ainda serão indiferenciadas. Por isso, esse artigo não poderia ser escrito por uma inteligência artificial: ele representa e carrega muito do que sou.

Quem quiser expressar o seu "verdadeiro eu" precisa usar esse poderoso recurso com inteligência, e não com preguiça.

