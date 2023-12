Esse foi o ano da inteligência artificial, sem dúvida

O CEO da OpenAI, Sam Altman, que ganhou a briga contra o antigo conselho da empresa - Foto: Steve Jennings/Creative Commons

Todo ano uma tecnologia desponta como inovadora, capturando mentes e manchetes. Ao final de 2023, poucas pessoas destacariam outra coisa que não fosse a inteligência artificial. Ela deixou de existir apenas em debates acadêmicos e de especialistas para ocupar rodas de conversas de leigos em mesas de bar. Mas o que fez uma tecnologia septuagenária e que já integrava nosso cotidiano (ainda que a maioria não soubesse disso) ganhar tamanha importância?

A resposta passa pelo lançamento de um produto: o ChatGPT. Apesar de ter sido liberado em 30 de novembro de 2022, nesse ano se tornou o produto de mais rápida adoção da história (e não me restrinjo a produtos digitais), com 100 milhões de usuários em apenas quatro meses! Mas a despeito de suas qualidades, sua grande contribuição foi demonstrar ao cidadão comum o poder da IA. E isso detonou uma corrida frenética para inclusão dessa tecnologia em todo tipo de produtos.

O ChatGPT faz parte de uma categoria da inteligência artificial chamada "generativa". Isso significa que ele é capaz de gerar conteúdos inéditos (no seu caso, textos) a partir do que sabe. Parece mágica para muita gente, mas uma outra característica sua talvez seja ainda mais emblemática: o domínio da linguagem humana, e não termos truncados ou computacionais. E uma linguagem complexa, estruturada e consciente nos diferenciava dos outros animais e das máquinas.

Agora não mais das máquinas! Ao dominar a linguagem humana, a IA praticamente "hackeou" o nosso "sistema operacional". E essa é a verdadeira explicação para 2023 ter sido o ano da inteligência artificial.

Como é preciso quebrar alguns ovos para fazer uma omelete, toda essa transformação trouxe algumas preocupações. Uma das primeiras veio da educação, com professores temendo que perderiam a capacidade de avaliar seus alunos, que passariam a usar o ChatGPT para fazer seus trabalhos. Alguns professores chegaram até a temer que fossem substituídos de vez por máquinas inteligentes. Felizmente nada disso aconteceu, mas o debate serviu para educadores perceberem que precisavam reciclar a maneira como ensinavam e avaliavam seus alunos.

O medo de ser substituído pela máquina também atingiu funções que antes se sentiam imunes a isso, por serem trabalhos criativos. E esse é um temor legítimo, pois muita gente já está perdendo mesmo o emprego para a IA. Mas há "esperança"!

A inteligência artificial realmente cria coisas incríveis depois de processar quantidades obscenas de informação, encontrando soluções que nem o mais experiente profissional conseguiria. Mas ela também erra, e erra muito! São as chamadas "alucinações", termo que entrou em nosso cotidiano em 2023 com essa acepção.

Trata-se de informações incorretas (às vezes muito erradas) que as plataformas inventam e incluem em suas produções, para tentar atender aos pedidos dos usuários. Por conta delas, muita gente se deu mal em 2023, até perdendo o emprego, por apresentar trabalhos com esses erros grosseiros. Portanto, bons profissionais ainda são necessários, para verificar se a IA não está "mentindo" desbragadamente.

As big techs abraçaram a IA! Depois que o ChatGPT foi chamado inicialmente de "assassino de Google" (outra bobagem que não se concretizou), o próprio Google correu para lançar em fevereiro o seu produto, o Bard, tentando deixar para trás a sensação de que tinha perdido a corrida de algo que já pesquisava havia muitos anos. No segundo semestre, a Meta incorporou seu Llama 2 a suas plataformas.

Mas quem acabou aparecendo com força mesmo foi a Microsoft, que teria investido algo como US$ 12 bilhões na OpenAI, criadora do ChatGPT. Com isso, essa tecnologia foi incorporada em muitos de seus produtos, como o Bing e o Word.

A inteligência artificial parece estar em toda parte. Mas isso é só o começo!

"Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades"

A IA realmente deslumbrou todos. Não é exagero afirmar que, mesmo em seu estágio atual, para muitos ainda embrionário, ela já está transformando o mundo. Mas para muita gente, ela está indo rápido demais.

Hoje há um embate entre dois movimentos. De um lado, temos o "Altruísmo Eficaz", que defende que o desenvolvimento da IA seja bem regulado, para evitar que ela se torne muito poderosa e destrua a humanidade. Do outro, há o "Aceleracionismo Eficaz", que defende justamente o contrário: que seu desenvolvimento aconteça totalmente livre, sem regras. Para esses, os benefícios da IA superam eventuais riscos que traga, por isso deve acontecer o mais rapidamente possível.

Esse embate provocou um abalo sísmico no dia 17 de novembro, quando o conselho da OpenAI sumariamente demitiu Sam Altman, fundador e CEO da empresa. Os conselheiros alegaram que Altman não era mais "confiável". Isso porque a OpenAI nasceu como uma organização sem fins lucrativos, para criar uma IA "que beneficiasse a humanidade". Com o tempo, Altman percebeu que, se não criasse produtos comerciais para captar novos investimentos, a empresa não evoluiria. Foi quando se juntou à Microsoft!

O que se viu nos cinco dias seguintes foi uma reviravolta cinematográfica, com Altman recebendo apoio massivo dos funcionários da empresa e dos investidores, especialmente da Microsoft. Nesse curtíssimo tempo, reassumiu o cargo e o antigo conselho renunciou. No novo, a Microsoft ganhou um assento.

Por tudo isso, o ano que começou com uma mistura de deslumbramento e temor em torno da inteligência artificial termina com um debate fortíssimo em vários países, inclusive no Brasil, se essa tecnologia deve ser regulamentada. A preocupação é que, se empresas de redes sociais, que não respondem pelos problemas que causam, racharam sociedades ao meio, a IA poderia criar danos potencialmente muito maiores, se usada para o mal e sem nenhuma responsabilização dos usuários e das plataformas.

Com tudo isso, esse definitivamente não foi um ano típico na tecnologia! As mudanças promovidas pela inteligência artificial foram tantas e tão intensas que é como se todo esse debate estivesse acontecendo há muitos anos. Mas não: ele aconteceu todo em 2023. Portanto, não há como negar à inteligência artificial o título de tecnologia mais impactante do ano, para não dizer da década! Precisamos nos apropriar adequadamente dela!