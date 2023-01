Esse será o ano da "virtualização"

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, durante apresentação que simulou sua proposta do que deve ser o metaverso, em outubro de 2021 -

Uma das características essenciais do mundo digital é seu dinamismo, mas ele nem sempre segue o que usuários e empresas desejam. Algumas tecnologias que despontam como grandes promessas nunca deixam de ser apenas isso. Foi o caso do deep fake, que ganhou notoriedade em 2019 com a criação de convincentes vídeos falsos com rostos alheios. E como não mencionar a visão de metaverso de Mark Zuckerberg, apresentado como a grande promessa de 2022? Por enquanto, não virou nada muito útil e ainda corroeu cerca de 70% do valor de mercado da Meta, empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp.

Agora que começamos 2023, outras tecnologias prometem grandes mudanças em nossas vidas. Agrupei-as debaixo de um guarda-chuva que chamei de "virtualização", indo muito além de usos óbvios nas redes sociais. Essa nova proposta envolve recursos que de fato ampliam digitalmente nossas habilidades.

Com ela, esse pode ser o ano em que experimentaremos a ampliação da inteligência artificial que vemos (como as plataformas criadoras de textos e imagens) e a que não vemos (que, por exemplo, aumenta o poder de nossos smartphones). A realidade mista -que mistura realidade virtual e realidade aumentada- deve também ficar mais próxima de nós. E até o metaverso pode finalmente acontecer no nosso cotidiano.

Agora é ver o que disso tudo realmente se concretizará nos próximos 12 meses.

Veja esse artigo em vídeo:

Quero começar com o afamado metaverso. Para mim, não é uma questão de "se" acontecerá, e sim de "quando". Antes de prosseguir, vale definir o termo. O metaverso, como uma plataforma em que pessoas se encontram para realizar atividades em um ambiente digital tridimensional, já existe há 20 anos. Mas aqui me refiro à proposta de Zuckerberg, como um espaço altamente imersivo, formado pela combinação de diferentes tecnologias, em que poderemos "entrar" com equipamentos de realidade virtual e onde poderemos até manipular à distância objetos virtuais ou reais.

A principal barreira para sua adoção são os equipamentos necessários para viabilizar plenamente essa experiência, cujos preços são proibitivos para a imensa maioria das pessoas. Enquanto não ficarem mais baratos, o metaverso continuará sendo uma aplicação de nicho e comercialmente pouco atraente. Para 2023, a Meta promete novos dispositivos, e ela terá concorrência de empresas como Apple e Sony.

Isso pode baixar o preço dos equipamentos a médio prazo, o que é bem-vindo. Mas há também o software envolvido. Para o metaverso ocupar o espaço que hoje está com as redes sociais, ele precisa ser "aberto". Ou seja, será difícil prosperar se cada empresa oferecer uma plataforma que não converse com as demais. Nesse sentido, é interessante notar que quase todas as big techs aderiram ao MSF (sigla em inglês para Fórum de Padrões do Metaverso), que prevê essa interoperabilidade.

Uma ausência importante desse grupo é a Apple, que, como de costume, tentará manter seus usuários dentro de sua própria solução. Se ela prosperar nisso, poderemos ver outras grandes seguindo por esse caminho. Mas imagine como teria evoluído a Web se cada site só funcionasse em um navegador: provavelmente nunca teria se tornado onipresente em nossas vidas.

Continua após a publicidade

A consultoria Gartner divulgou um e-book com tendências globais de tecnologia para 2023. O metaverso aparece na categoria "pioneirismo", devendo se concretizar, segundo o estudo, em um horizonte de dois a três anos.

Ganhando "superpoderes"

Outra tendência que deve se fortalecer na esteira do metaverso, graças aos novos equipamentos, é a realidade mista. Se a realidade virtual nos coloca em um ambiente digital totalmente imersivo e a realidade aumentada projeta elementos virtuais no "mundo real", a realidade mista combina o melhor de ambos. Por exemplo, poderemos experimentar o funcionamento de equipamentos reais com a adição de peças virtuais. Ou ainda participar de um "game em primeira pessoa" com elementos digitais e outros jogadores projetados em um cenário real.

Com tudo isso, a "virtualização" praticamente nos confere "superpoderes". Poderemos "ver" o que não víamos, estar onde não estávamos e realizar tarefas antes impossíveis no seu escopo ou no tempo. É onde entra com força a inteligência artificial, aliás também destacada no estudo do Gartner de duas formas: no gerenciamento de confiança, risco e segurança, e na chamada "IA adaptável".

O crescimento da inteligência artificial é galopante em diferentes áreas. Longe de ser novidade, até poucos anos atrás ela ainda era limitada, caríssima e pouco eficiente. Hoje ela faz parte de nossas vidas, até mesmo sem que saibamos.

Continua após a publicidade

Possivelmente você já usou algum sistema impulsionado por ela hoje mesmo, no seu celular. Alguns dos recursos mais incríveis de nossos smartphones nem acontecem nele, que funciona apenas como uma janela para sistemas de inteligência artificial que rodam em um servidor do outro lado do mundo, que usamos de maneira transparente.

A grande novidade de 2022 e que deve se expandir muito em 2023 é a chamada inteligência artificial generativa, aquela capaz de produzir conteúdos inéditos em texto, som, imagem e vídeo a partir de comandos simples do usuário. Elas também já estão por aí há alguns anos (por exemplo, em sistemas de produção de contratos), mas atingiram uma eficiência e uma popularidade inéditas há alguns meses, com o gerador de textos ChatGPT e o criador de imagens DALL-E 2 e Lensa.

As redes sociais foram inundadas com suas produções, criadas a partir de comandos simples de texto. Todas elas são verdadeiramente inéditas e tão bem-produzidas, que fica difícil distingui-las das feitas por profissionais humanos.

Em 2023, devemos ver essas ferramentas sendo cada vez mais usadas até mesmo em ambiente profissional. É inevitável! Como costumo dizer, o que puder ser automatizado será.

Mas isso abre um complexo debate ético e trabalhista. Até onde será legítimo usar um sistema que pode tirar empregos de pessoas, sendo que ele entrega suas produções a partir do que aprende do trabalho de outros profissionais (e, vale dizer, sem remunerá-los)? Deslumbrado com essas possibilidades tecnológicas, o mercado não vem dando ao tema a atenção necessária.

Temos diante de nós 12 meses para ver como e quanto de cada uma dessas tecnologias se materializará ou quanto ainda continuará como promessa. Qualquer que seja o caso, precisamos compreender e nos apropriar de cada uma delas, para que nos tragam benefícios a muitos, sem causar riscos ou prejuízos a ninguém.