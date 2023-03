"Humanidade aumentada" une inteligência artificial e pessoas para criar um atendimento superior

A IA pode oferecer a atendentes dados para melhorarem o relacionamento com o público - Foto: Kampus Poduction - Creative Commons

Em tempos em que o ChatGPT e outras plataformas de inteligência artificial parecem invadir e automatizar todo tipo de tarefa, essa tecnologia pode elevar o relacionamento entre empresas e seus clientes a um patamar inédito. Isso não se dará pela substituição de atendentes humanos, mas sim por potencializar suas habilidades de relacionamento interpessoal com informações que só a máquina pode lhes oferecer.

Essa colaboração entre computadores e indivíduos é uma vertente da "humanidade aumentada". O termo, usado pela primeira vem em 2010 pelo então CEO do Google, Eric Schmidt, prevê o uso de tecnologias para ampliar capacidades humanas. Pode ser por equipamentos robóticos, assistentes virtuais, acesso a dados para tomada de decisões e muito mais. E a tecnologia evoluiu dramaticamente nesses 13 anos.

A inteligência artificial tornou-se muito eficiente em compreender pedidos das pessoas e gerar respostas adequadas para cada caso específico, e não mais tentar enquadrar as demandas em situações pré-definidas. Isso não é feito apenas a partir de dados históricos, mas da sua capacidade de tirar conclusões de padrões, por exemplo de consumo ou de comportamento. Para quem lida com o público, como atendentes ou vendedores, esse recurso é praticamente um superpoder.

Veja esse artigo em vídeo:

Continua após a publicidade

"Os sistemas automatizados alcançaram uma qualidade comparável à de um ser humano em muitos casos", explica David Paulding, vice-presidente sênior da Talkdesk, multinacional portuguesa que desenvolve sistemas de atendimento. "A IA generativa está sendo aproveitada em um número cada vez maior de casos para melhorar a experiência do cliente e simplificar as interações", acrescenta.

Ele explica que sistemas de atendimento com inteligência artificial podem reduzir a frustração de clientes por não terem suas necessidades resolvidas rapidamente, economizando o tempo deles e dos atendentes. Segundo o executivo, 69% das empresas já investiram em plataformas com essa tecnologia, que aumentam a chance de o cliente encontrar o que quer por conta própria e ajudam os atendentes a encontrar a solução certa em menos tempo.

Ironicamente, muitas empresas estão se interessando por soluções de inteligência artificial graças à grande visibilidade que a mídia vem dando ao tema nos últimos tempos. Mas é um erro pensar que ela é uma bala de prata que resolverá todas as dificuldades. Muitos negócios ainda têm problemas graves e básicos na experiência que oferecem a seus clientes, em nível conceitual.

"Você pode ter toda a tecnologia do mundo, mas, se você não mudar a maneira como você pensa, a tecnologia não resolve nada", afirma Bart De Muynck, Chief Industry Officer da project44, empresa americana de sistemas de logística, que também adota a inteligência artificial em suas soluções. Ele explica que "a máquina pode ver, entender e calcular as coisas mais complexas, mas pode se perder diante de algo simples".

Continua após a publicidade

Nessas horas, o ser humano é necessário, seja para melhorar um processo ruim, seja para corrigir uma conclusão errada da máquina.

Tempo é dinheiro

Dizem que o bem mais valioso da humanidade é o tempo, pois é a única coisa que não pode ser comprada. Portanto, se o dia continua tendo 24 horas para todos, o jeito é não desperdiçar nenhum minuto.

No caso de clientes, poucas coisas os aborrecem tanto quando ficar dando voltas por sistemas de autoatendimento ou tendo conversas infrutíferas com um atendente. Já em uma venda, o consumidor fica mais satisfeito quando lhe é oferecido o produto que realmente satisfaz suas necessidades. Aliás, no varejo, um dos maiores dramas é um estoque cheio, normalmente causado por decisões de compras no volume ou no tempo errados, que acabam forçando depois vendas com descontos.

A inteligência artificial brilha nisso. "Com ela, as empresas podem não apenas responder às necessidades e desejos do cliente de maneira integrada em todos os canais, com serviço personalizado, mas também prever e se preparar para suas necessidades e desejos futuros", explica Paulding.

Há desafios para a implantação da inteligência artificial nesses processos. Além de entender como ela pode ajudar cada empresa, o executivo explica que há um grande trabalho para evitar que a tecnologia desenvolva vieses nas suas respostas e que elas sejam "explicáveis", ou seja, que o usuário entenda por que aquilo lhe foi sugerido.

Continua após a publicidade

Os vieses merecem uma atenção especial, pois as plataformas podem efetivamente aprender respostas ruins dos próprios usuários. É por isso que elas precisam ser alimentadas com conjuntos de dados cuidadosamente selecionados, para que sejam representativas para seu uso e seu público. Além disso, especialistas na área da aplicação devem ser envolvidos ao longo do ciclo de vida da plataforma, para que seja continuamente avaliada e "limpa".

Um outro ponto sempre destacado por aqueles que trabalham com o público é o risco de esses sistemas roubarem seus empregos. E, quando a tarefa for muito repetitiva, ele existe mesmo. "Quando combinados com a tecnologia avançada de conversão de texto em fala, esses modelos de linguagem poderão em breve assumir todo o processo de engajamento do cliente", indica Paulding. A saída, segundo ele, é deixar a IA assumir as tarefas repetitivas enquanto dá mais poder aos atendentes humanos naquilo que eles são melhores, como desenvolver a empatia com seus consumidores.

"Nós ainda temos a pessoa como figura central, mas devemos usar a inteligência artificial para ajudá-la a fazer mais, melhor, além de fazer seu trabalho mais divertido", explica De Muynck. Para ele, "não devem cuidar de coisas estúpidas que o computador pode fazer, concentrando-se no que realmente agrega valor".

"Não faz sentido pensar na IA como forma de cortar equipes", acrescenta Paulding . "As organizações devem entender que ela pode aumentar as capacidades dos atendentes com dados e insights, melhorando a satisfação do cliente", acrescenta.

Essa é a versão atual da eterna luta entre homens e máquinas, começada na Revolução Industrial. Como sempre, o verdadeiro problema recai em capacitar as pessoas para usar bem as novas tecnologias e melhorar seu trabalho. Mas agora, pela primeira vez, podemos ver a própria tecnologia fazendo isso.