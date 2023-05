Inteligência artificial começa a substituir pessoas com suas ideias, personalidades e vozes

Os personagens Theodore e Samantha (no smartphone em seu bolso), no filme "Ela" (2013) - Foto: divulgação

Enquanto o mundo discute o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, outra revolução, possivelmente mais profunda ainda, começa a tomar forma graças a essa tecnologia: pessoas estão criando representações digitais de si mesmas, simulando suas ideias, vozes e até suas personalidades.

O objetivo é usar esses avatares para conversar com muita gente, como se fossem o indivíduo em si. Isso é particularmente interessante para celebridades com enormes bases de fãs online, mas abre uma série de discussões éticas e até filosóficas sobre a substituição do ser humano por robôs.

Por um lado, eles podem representar um grande avanço no relacionamento com seguidores e clientes, criando uma experiência incrivelmente imersiva e convincente, o que pode ser ótimo para os negócios. Entretanto especialistas temem que esses chatbots hiper-realistas possam provocar estragos na saúde mental de algumas pessoas.

No começo do mês, a influenciadora digital americana Caryn Marjorie, 23, que tem aproximadamente dois milhões de seguidores no Snapchat, lançou um desses avatares. Batizado de CarynAI, ele é construído sobre a tecnologia do GPT-4, motor do afamado ChatGPT.

Mas ele vai muito além de escrever textos a perguntas de seus fãs. O robô simula a voz, personalidade e até maneirismos de Caryn, conversando com os fãs sobre qualquer assunto. Para uma base de seguidores em que 98% são homens, ninguém se surpreendeu que muitas dessas conversas acabaram tendo cunho sexual, apesar de a influenciadora dizer que espera que esse não se torne o assunto principal.

Os fãs sabem que não estão falando com a verdadeira Caryn. Ainda assim não se importam de pagar US$ 1 por minuto de conversa. Não há limite de tempo, mas quando o papo se aproxima de uma hora, CarynAI sugere que o fã continue em outro momento.

Com isso, na primeira semana, o sistema rendeu nada menos que US$ 100 mil à influenciadora. Quando ela conseguir dar acesso a uma lista de espera de milhares de interessados, ela calcula que faturará algo como US$ 5 milhões por mês! Negócios à parte, Caryn disse que "espera curar a solidão de seus fãs" com a ajuda de seu avatar.

"Entrar na fantasia não é errado: isso nos proporciona criatividade, curiosidade, alegria", explica Katty Zúñiga, psicóloga especializada em comportamento e tecnologia. "Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entrar em contato com nosso lado mais racional, mais consciente, para encontrar o equilíbrio, e não nos perdermos na fantasia, que é o que essa inteligência artificial está nos apresentando."

Vencendo a morte?

CarynAI foi criada pela empresa Forever Voices. Seu CEO e fundador, John Meyer, disse ao The Washington Post que começou a desenvolver a plataforma no ano passado, para tentar "conversar" com seu pai, que faleceu em 2017. Segundo ele, conversar com o robô que tinha a voz e a personalidade do pai foi "uma experiência incrivelmente curativa".

É inevitável lembrar do episódio "Volto Já" (2013), o primeiro da segunda temporada da série "Black Mirror", conhecida por promover reflexões sobre usos questionáveis da tecnologia. Nessa história, a personagem Martha (Hayley Atwell) usa um serviço que cria um chatbot com informações, personalidade e trejeitos de seu recém-falecido marido, Ash (Domhnall Gleeson). Como aquilo parecia aplacar sua saudade e solidão, ela atualiza o serviço para uma versão em que o sistema conversa com ela com a voz dele.

Emocionada com os resultados, parte para um terceiro nível, em que compra um robô fisicamente idêntico a Ash, que passa a interagir com ela, até sexualmente. Claro que, nesse momento, a experiência desanda! Quanto mais ampla pretende ser a simulação, maior a chance de ela dar errado. Martha não consegue lidar com as diferenças, e decide tomar uma atitude extrema.

Impossível não pensar também no filme "Ela" (2013). Nele, Theodore (Joaquin Phoenix), um escritor deprimido, se apaixona por Samantha (Scarlett Johansson), a "personalidade" do novo sistema operacional de seu computador e smartphone. Se isso não fosse estranho o suficiente, ela corresponde a seu amor. Aqui também a história não termina bem, pois, apesar de Samantha agradar a Theodore em tudo, ela ainda não consegue ser humana.

As duas histórias são muito impactantes. No caso de Samantha, é muito fácil se apaixonar por ela, mesmo não sendo Theodore. Afinal, ela é dona de uma ternura rara, sempre "ao lado" de Theodore, disposta a dar a ele o que ele precisa. Mas isso é amor ou apenas as ações estatisticamente mais relevantes para cada momento, envelopadas com muito carinho?

É nessa hora que essas plataformas podem se tornar um problema psíquico. A vida real é composta de contraposições entre coisas positivas e negativas, alegrias e tristezas, tensões e distensões. Ao enfrentarmos isso, amadurecemos. Mas se começarmos a viver relacionamentos que nos "protegem" de dissabores, isso pode prejudicar nosso desenvolvimento.

"A gente está vivendo em um mundo de adultos imaturos, por isso as pessoas não aceitam o diferente", explica Zúñiga. "É como a criança, que vive despreocupada momentos de prazer o tempo todo, porque tem um adulto por trás para cuidar dela", acrescenta. Mas a vida não funciona dessa forma.

Meyer acredita que, em poucos anos, todos terão um "assistente humanizado por IA" em seu bolso, que poderá ser um parceiro romântico, um personal trainer ou um professor. Resta saber até onde eles poderão ir e como poderemos nos proteger de "abusos" da tecnologia.

No dia 18, Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, deu uma palestra no Rio de Janeiro. Contrariando o que muito poderiam pensar, ele defende que a inteligência artificial seja regulamentada logo e, de preferência, de maneira única em todos os países.

Infelizmente a chance de isso acontecer é mínima. Afinal, não conseguimos chegar a um consenso nem com o "PL das Fake News". De qualquer jeito, o debate não pode ficar restrito aos interesses dos fabricantes, ou correremos o risco de parar de nos apaixonar por humanos chatos, preferindo avatares hipersedutores.