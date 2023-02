"Medo do ChatGPT" não pode impedir o avanço tecnológico

Foto: Estadão

Tecnologias muito inovadoras costumam gerar igualmente expectativa e temor, diante de suas possibilidades. Por ainda não dominarmos totalmente seus recursos, não temos real dimensão do que podem provocar em nossas vidas. Diante disso, há sempre o grupo dos "deslumbrados" -que abraçam o novo como se não houvesse amanhã- e o dos "resistentes" -que evitam seu uso tanto quanto possível.

Não dá para segurar o futuro, mas ele precisa ser bem compreendido!

A "bola da vez" nesse cenário é o ChatGPT. Desde que foi lançado, no dia 30 de novembro, a plataforma de inteligência artificial ocupa o centro do debate tecnológico. Sua incrível capacidade de produzir textos complexos a partir de comandos simples impressiona e vem provocando questionamentos até sobre o futuro de profissões que antes se sentiam "seguras" contra uma eventual substituição por máquinas.

O que o torna tão único é que sua automação avança sobre o campo cognitivo, capaz de criar conceitos e de responder de maneira convincente praticamente qualquer pergunta. Com isso, muitos temem que ele abra portas para um "emburrecimento" da humanidade, com pessoas preguiçosas demais para pensar, ficando ainda mais dependentes das máquinas.

Para muita gente, isso jamais acontecerá! Mas esse medo propõe um debate válido.

Nessa hora, não dá para não lembrar da animação "Wall-E" (2008). Na história, a Terra se tornou inabitável no futuro pela quantidade de lixo que a humanidade produziu. As pessoas então abandonam o planeta, passando a viver em gigantescas espaçonaves, onde até suas mínimas necessidades eram atendidas por robôs. Nem andar precisavam, pois passavam o tempo todo sobre cadeiras móveis.

Tanta comodidade teve efeitos nefastos, porque várias gerações viveram nesses gigantescos "cruzeiros espaciais". Sem perceberem, passaram aos poucos a serem dominadas pela inteligência artificial. Até andar ficava difícil, pois nunca abandonavam suas cadeiras, ganhando muito peso e ficando com músculos atrofiados.

Não é o que está acontecendo agora, naturalmente. Mas se passarmos a ter máquinas que façam tudo por nós (até "pensar"), isso pode, sim, levar a consequências indesejadas. Afinal, máquinas são ferramentas que devem nos ajudar a realizar nossas tarefas, e não que façam tudo por nós.

Por outro lado, essa hipótese indesejável não pode servir de motivo para "impedirmos o futuro". Como cantava Elis Regina, "o novo sempre vem". O que temos que fazer é entendermos tudo que chega com ele, para aproveitarmos o que traz de bom e contornarmos o que for indesejável.

"O ChatGPT ainda é um assunto muito novo, mas o medo das mudanças tecnológicas já é bem tratado", explica Rodrigo Guerra, doutorando do Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas da Unicamp. "Ele deixou mais concreta a visão de que a inteligência artificial pode substituir o homem agora no trabalho cognitivo", acrescenta.

Existe um fator ético associado a esse medo. Em muitas ocasiões, empresas como a OpenAI, criadora do ChatGPT, lançam produtos sem um debate com a sociedade e sem avaliar adequadamente possíveis consequências disso. Fazendo outro paralelo com "Wall-E", o que tornou a Terra inabitável foi um consumismo desenfreado das pessoas, promovido pela megacorporação Buy-n-Large. Ironicamente, as naves que "salvaram" a humanidade (mas provocaram todos aqueles "efeitos colaterais") também eram da empresa, indicando que o problema se perpetuava.

"Aí entra a importância do pensamento crítico e da capacidade do ser humano de gerar narrativas próprias para pensar eticamente essas tecnologias", sugere Marina Martinelli, doutoranda em 5G pela Unicamp. Para ela, "temos que pensar nessas ferramentas disruptivas para que funcionem de forma que a sociedade evolua e caminhe para frente".

A dor da mudança

Costumamos olhar para o lado bom de tecnologias estabelecidas, mas raramente pensamos nos problemas que muitas delas provocaram quando surgiram. O exemplo mais emblemático disso foi a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII.

Ninguém sequer cogita um mundo sem indústrias. Mas quando as primeiras fábricas surgiram, elas levaram a dolorosas mudanças sociais, com artesãos ficando sem trabalho, enquanto multidões operavam as máquinas nas fábricas, com jornadas de trabalho extenuantes e sem qualquer cuidado.

Eventualmente a sociedade encontrou um equilíbrio para que aqueles problemas fossem controlados, restando benefícios cada vez mais para todos. "Depois que a transição acaba e entra na fase mais estável, todo mundo aproveita", explica Guerra.

É natural que busquemos máquinas que tornem nossas vidas mais fáceis. Um carro permite que percorramos grandes distâncias rapidamente e com conforto, muito mais que a cavalo ou andando a pé. Mas não por isso deixamos totalmente de andar! Pelo contrário, hoje a sociedade combate conscientemente os riscos do sedentarismo.

Nesse sentido, o medo de tecnologias como o ChatGPT levarem pessoas a pensar menos não é de todo infundado. E, sendo claro, muitas pessoas farão isso tanto quanto puderem, assim como deixam de fazer contas quando têm acesso a uma calculadora.

Nosso papel é evitar que isso aconteça de maneira descontrolada, levando a esse temido "embrutecimento mental". Essa e outras tecnologias continuarão chegando, cada vez mais fantásticas e cada vez mais acessíveis. Mas elas não podem deixar de ser vistas como ferramentas!

Ironicamente, a melhor maneira para isso é ampliar o uso dessas plataformas, ao invés de proibi-las, como algumas pessoas propõem. E isso deve ser feito com o apoio e, se possível, a supervisão de professores, que expliquem como usar tanto poder para expandir nossas possibilidades mentais, ao invés de comprometê-las.

Como seria a vida de alguém hoje, que não soubesse usar, ainda que minimamente, um computador ou um smartphone? Essa pessoa provavelmente teria até dificuldade para conseguir um emprego, mesmo básico!

Em muito pouco tempo, a inteligência artificial será tão popular em nosso cotidiano quanto esses equipamentos. Estamos naquele momento doloroso de mais uma transição tecnológica, mas para Martinelli, todo esse barulho em torno do ChatGPT "é muita fumaça e pouco fogo".

Essa é a hora em que temos justamente que abraçar a novidade sem medo, mas também sem deslumbramento. Como na maioria das coisas da vida, o melhor caminho é aquele que se afasta de qualquer extremo. Não abrace nem os "deslumbrados" e nem os "resistentes".