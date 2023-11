Na ditadura das redes sociais, algo jamais será bom, se desejarmos que não seja

O escritor e filósofo italiano Umberto Eco, que disse em 2015 que a Internet deu voz a uma "legião de imbecis" - Foto: reprodução

O Brasil se tornou uma terra de extremismos. Graças ao poder conferido pelas redes sociais, todos podem julgar, condenar e punir quem fizer algo que os desagrade. Apesar de garantir um prazer perverso e fugaz aos algozes digitais, isso funciona como uma droga, em que o viciado sempre necessita de mais uma dose. Enquanto isso, a sociedade desmorona, pois nunca encontram alguém que os compraza o tempo todo.

Em julho de 2015, Umberto Eco vaticinou que o problema das redes sociais é que haviam dado voz a uma "legião de imbecis" que antes não podiam prejudicar a coletividade. Disse ainda que "agora eles têm o mesmo direito à palavra que um Prêmio Nobel" e que "o drama da Internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade".

Eco proferiu essas ideias em um momento em que a Internet era incrivelmente mais saudável e que a sociedade ainda não havia sido cindida por ela. Mas o escritor e filósofo italiano antecipou o perigo que se avizinhava com hordas submetendo a verdade e a convivência harmoniosa a seus caprichos e desejos.

Na distopia resultante, quem trabalha com informação, ciência, educação ou qualquer atividade que busque o conhecimento se torna alvo preferencial dos "cegos por opção".

Nesse mesmo espaço, discuti na semana passada o drama de ser professor no Brasil. Apesar de essenciais para o desenvolvimento de qualquer nação, por aqui é uma das profissões mais desprestigiadas e maltratadas, o que gera uma sociedade cada vez mais rasa.

Continua após a publicidade

O caso dos jornalistas é ainda mais dramático, pois seu trabalho fica sempre exposto ao escrutínio público. Como devem ser silenciados para que diferentes grupos de poder atinjam seus objetivos espúrios, qualquer deslize se torna uma "falha imperdoável" nas redes sociais das massas manipuladas.

Jornalistas erram tanto quanto qualquer outro profissional. Exigir deles perfeição é um ataque histriônico daqueles que os querem desqualificar.

Gabriel García Márquez, que, além de escritor com um Nobel, também era jornalista, dizia que a "pressa é ingrediente dessa profissão". De fato, poucos trabalham sob tanta pressão e com prazos tão exíguos, em uma constante busca da "verdade possível", não por descuido ou má fé, mas justamente para tentar atender a seu público.

Nem sempre acertam, e seus erros ficam mais expostos que os de médicos ou de engenheiros, por exemplo. Todos podem causar grandes estragos, mas os jornalistas são as principais vítimas dos tribunais da Internet.

Isso nos remete à sociedade extremista do começo do texto. O Brasil desce a ladeira a passos largos quando é incapaz de conviver com as diferenças.

Os que criticam um veículo de comunicação hoje são os mesmos que o aplaudiam no governo anterior, e vice-versa. Isso demonstra como estamos perdidos, pois um dos principais papeis da imprensa é fiscalizar o governo da vez, qualquer que seja sua ideologia.

Continua após a publicidade

Para essa turma, nada jamais estará bem. Como canta Caetano Veloso, "Narciso acha feio o que não é espelho". E isso está matando o Brasil.

Vídeo relacionado: