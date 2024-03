Steve Ballmer, em um de suas conhecidas performances "energéticas" em eventos da Microsoft - Foto: reprodução

Eu duvidaria da frase no título, se ela não tivesse sido dita para mim por um dos executivos mais importantes do mundo. E apesar de já ter 26 anos, continua bastante atual e ajuda a entender o modelo de negócios que as big techs praticam com todos nós, às vezes sem que percebamos, para garantir que continuemos usando os seus produtos.

PUBLICIDADE Um pouco de história para contextualizar o caso. Em junho de 1998, foi lançado o Windows 98, versão muito aguardada do sistema operacional da Microsoft, por ser o primeiro surgido na Internet comercial. Com isso, traria muitos recursos que tornariam a experiência online mais fluida. A ideia parecia muito boa, mas nem todo mundo gostou dela. Diversos concorrentes reclamaram que a Microsoft passaria a oferecer seus produtos pré-instalados gratuitamente no Windows, uma prática anticompetitiva com empresas que cobravam por soluções semelhantes ou que exigiam que elas fossem baixadas e instaladas. As maiores reclamações vieram do Winamp, então o tocador de música no PC mais popular, e da Netscape, dona do primeiro grande navegador da Web. Eles passaram a sofrer pesada concorrência do Windows Media Player e do Internet Explorer, respectivamente.

O governo americano concordou com eles e abriu um processo contra a Microsoft, poucos meses antes da liberação do novo sistema. A gigante deu de ombros e seguiu oferecendo seus produtos pré-instalados.

Na coletiva de imprensa do lançamento do Windows 98, perguntei a Steve Ballmer, então vice-presidente global de vendas da Microsoft, se eles apostavam na morosidade da Justiça para ganhar mercado sobre os concorrentes.

A resposta veio curta e grossa, diante de uma plateia repleta de jornalistas: "O nosso negócio é dar lucro! Para o resto, temos advogados!"

Ballmer era um trator! Se Bill Gates era o cérebro da Microsoft, ele era os músculos. Os dois estudaram juntos em Harvard e Gates o contratou como 30º funcionário da empresa, em 1980. Quando ele deixou a posição de CEO da empresa no ano 2000, Ballmer assumiu o cargo, que ocupou até 2014. Ele é hoje a oitava pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de US$ 123,3 bilhões, segundo a Forbes.

Fico pensando se Ballmer ainda diria aquilo publicamente. A Microsoft acabou perdendo aquele processo, e por muito pouco não foi obrigada a se dividir em duas empresas: uma cuidando apenas do Windows e outra responsável por todos os outros produtos. Acabou fazendo um acordo que evitou isso. Mas o resultado veio tarde demais para a Netscape, o Winamp e muitos outros concorrentes, que acabaram sendo colocados para fora do mercado.

A estratégia fez escola! De lá para cá, outras big techs, como Apple, Google e Meta usam seu poder dominante no mercado para sutilmente fazer imposições a seus clientes. E isso é apresentado como benefícios e facilidades, negando qualquer prática anticompetitiva. Não por acaso, a soma do valor dessas empresas hoje passa dos inacreditáveis US$ 10 trilhões! O poder que elas têm não apenas sobre seus clientes, mas sobre os rumos do planeta (sem falso exagero) é sem precedentes. E isso praticamente inviabiliza o fortalecimento de qualquer concorrente. Desde então, essas empresas seguem essa cartilha, quase sem contestação. Se alguém se levanta contra elas, "é para isso que têm advogados". E eles vêm fazendo um ótimo trabalho!

Agora a Europa resolveu dar um basta em possíveis abusos. Desde quinta (7), está valendo no continente a Lei dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês), que regula as big techs em itens tão diversos quanto produção e distribuição de produtos, seus métodos de pagamento e até a publicidade online, visando garantir a concorrência. Quem infringi-la pode ser multado em até 20% de sua receita global.

A DMA pode inspirar legislações semelhantes ao redor do mundo, o que é bem-vindo. Mas só o tempo dirá se isso mudará esse jeito predatório de fazer negócios.

Como clientes dessas empresas, podemos achar que vale a pena que tudo continue como está e que sigamos com seus produtos. Mas precisamos vencer esse comodismo e descobrir que a concorrência beneficia o cliente.

