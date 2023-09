Por que a inteligência artificial não pode substituir jornalistas (e outros bons profissionais)?

O astronauta americano Terence Henricks, que comandou o ônibus espacial em quatro missões - Foto: NASA/Creative Commons

Desde que o ChatGPT foi lançado, em 30 de novembro, pessoas de diferentes profissões me perguntam se perderão o emprego. A plataforma da OpenAI escancarou o poder de as máquinas produzirem textos convincentes, mostrando que a substituição de profissionais por robôs não se restringe mais à mão-de-obra não-qualificada.

A boa notícia é que essa troca não é tão simples assim!

É verdade que existem atividades criativas que esses sistemas executam com maestria, até melhor que algumas pessoas. Mas passados dez meses, posso afirmar que apenas profissionais limitados devem realmente se preocupar.

Isso vale também para os meus colegas jornalistas. Tanto que existem plataformas de IA escrevendo textos básicos em Redações há anos.

Então por que a IA não substitui de vez jornalistas e outros bons profissionais?

Em primeiro lugar, porque ela não é realmente criativa. Seus textos, imagens, filmes e até músicas são apenas encadeamentos de trechos de conteúdo estatisticamente relevantes. Convencem porque os sistemas são treinados com bilhões desses elementos, mas não sabem realmente o que estão fazendo. Assim, funcionam muito bem para o que foram treinados, mas lidam mal com o imprevisível.

Oras, o imprevisível é matéria-prima do jornalismo! Bons profissionais brilham diante dele! Usam suas habilidades e sua experiência de vida para ver além do óbvio. É onde os robôs param, pois não têm "jogo de cintura".

Isso fica ainda mais importante diante, por exemplo, de governantes que tentam enganar jornalistas para que transmitam suas mensagens enviesadas. E muitas vezes conseguem, especialmente com colegas com pouca experiência.

Essa capacidade de lidar com o inesperado, o improvável e o intangível, guiado pela ética, é uma ferramenta de um bom jornalista que um robô não tem. Ele também consegue cavar boas histórias, mesmo em terrenos áridos.

Lembro-me de uma ocasião em 1995, no início da minha carreira, que me mandaram entrevistar um astronauta americano pelo simples fato de ele estar em São Paulo. Cheguei ao local sem saber o que perguntar ao coronel Terence Henricks (foto). Poderia ter feito qualquer coisa e me livrar da tarefa logo, mas estava diante de um comandante do ônibus espacial com duas idas ao espaço (ele ainda voltaria mais duas vezes). Aquele homem deveria saber muita coisa interessante!

Conversei então livremente com ele, com os olhos de quem queria ter sido astronauta quando criança. E, de fato, ele tinha coisas incríveis a contar! Resultado: uma reportagem saborosa a partir do improvável.

Um robô jamais faria isso!

Portanto, quem deseja sobreviver profissionalmente aos robôs deve abusar daquilo que eles não têm. No jornalismo, isso inclui iniciativa, resiliência, curiosidade, foco no interesse público e, acima de tudo, ética!

Os robôs existem para auxiliar no trabalho, não para substituir profissionais. Aproveite-se disso usando sua humanidade como diferencial!

