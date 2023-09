Para o astrônomo Galileu Galilei (1564-1642), "a Matemática é o alfabeto com que deus escreveu o universo" - Foto: Royal Museums Greenwich/reprodução

Galileu Galilei (foto) dizia que "a Matemática é o alfabeto com que deus escreveu o universo". Essa certamente é uma ótima definição. A Matemática está em toda parte! Pessoas que a dominam veem o mundo de uma maneira mais ampla e completa, e a vida faz mais sentido.

Mas se é assim, por que tantos brasileiros não gostam de Matemática? Na verdade, odiar a disciplina parece ter se tornado um esporte nacional. E, se alguns podem achar isso folclórico e até engraçado, na prática o desprezo pelos números empurra o país e seus cidadãos para a lanterna global de competitividade e eficiência.

Isso se reflete nas vergonhosas colocações que o Brasil sempre ocupa em qualquer avaliação global de desempenho escolar. Somos uma nação que almeja ser respeitada e vista como desenvolvida, mas historicamente fazemos muita coisa errada na educação, e não só com a Matemática.

Vários motivos podem explicar o pouco gosto por ela. O problema começa cedo, quando seus fundamentos não são bem ensinados às crianças. O estudo da Matemática cresce em complexidade com o tempo. Por isso, se o estudante não souber o básico, terá dificuldades em todo o trajeto, o que o pode desmotivar.

Infelizmente as escolas também falham em algo essencial, que é mostrar ao aluno, de uma maneira interessante e compreensível, que a Matemática pode ser usada em tudo na vida! Com isso, as crianças crescem vendo as operações como exercícios abstratos e inúteis.

A disciplina também é vista como reservada aos mais talentosos. Há ainda um problema de gênero, que faz com que meninas acreditem que elas não são boas em Matemática. Sem falar no exemplo doméstico, pois muitos pais gostam de falar que nunca foram bons nela. Tudo isso funciona como um enorme desestímulo!

Nesta terça (12), foi divulgado o relatório "Education at a Glance". Ele mostra que o Brasil investe um terço do que os países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) por aluno da educação básica pública desde meados dos anos 2010. Aplicamos US$ 3.583 por aluno/ano, enquanto a média é de US$ 10.949.

É verdade que, para chegar nisso, triplicamos o valor desde o ano 2000. Mas, no mesmo período, a Coreia do Sul passou de US$ 3.000 para US$ 14.000, Portugal de US$ 3.500 para US$ 10.000 e a Austrália de US$ 5.000 para US$ 12.000. No topo do ranking, estão Luxemburgo (US$ 26.000) e Suíça (US$ 17.000). Abaixo do Brasil, estão apenas a África do Sul (US$ 3.085) e o México (US$ 2.702).

Ajudar crianças e adolescentes a desenvolverem o gosto pela Matemática e pelo pensamento computacional é uma das melhores coisas que podemos lhes oferecer. Para isso, precisamos rever nossos métodos de ensino, mas principalmente devemos mudar nossa mentalidade. Esses recursos transformam vidas e podem, sim, ser muito divertidos. Em um mundo cada vez mais tecnológico, isso pode ser determinante para a formação de uma pessoa completa.

