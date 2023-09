Robôs não querem nos atacar, mas estamos pedindo para isso acontecer

Exemplar do robô-assassino T-800, do filme "O Exterminador do Futuro" - Foto: reprodução

Desde que o termo "robô" foi cunhado, em 1920, uma das maiores fantasias humanas sobre essas máquinas autônomas é que elas se voltem contra nós e acabem com a nossa raça. Esse pavor rendeu incontáveis obras de ficção, sendo a saga "O Exterminador do Futuro" (foto) provavelmente a mais famosa delas. Porém, em mais de um século de "convivência", os robôs nunca "pensaram" em nos agredir, por um motivo simples: nunca construímos um com essa finalidade, e os que existem não conseguem tomar essa decisão sozinhos.

A recente explosão dos usos da inteligência artificial reacendeu esse receio. Mas não há nenhum indício de que essa tecnologia caminhe para rebelião armada cibernética por conta própria. O problema é que nós, os humanos, podemos estar abrindo uma perigosa brecha para mudar isso.

Tudo porque os senhores da guerra também querem se beneficiar desse fantástico recurso. No caso deles, isso significa criar máquinas inteligentes para cumprir missões que envolvem matar pessoas.

Recentemente os militares americanos divulgaram seus planos para a nova geração de caças e drones, que dispensarão a figura dos pilotos. Essas aeronaves, com enorme poder de fogo, serão capazes de não apenas voarem sozinhas, como também de usar quaisquer métodos que acharem necessários para cumprirem suas missões. Os militares afirmam que elas só executarão ações letais depois da autorização de um ser humano, mas, uma vez que a ordem seja dada, estarão livres para escolher os métodos.

É nessa hora que a realidade começa a se parecer com a ficção. Em uma simulação realizada há algumas semanas, um drone decidiu "matar" seu operador, quando ele ordenou que a máquina abortasse a missão. Ela entendeu que o humano a estava impedindo de cumprir seu objetivo, portanto o classificou como um inimigo. O robô também atacou a torre de transmissão da sua própria base.

Ninguém morreu de fato, pois se tratava de um teste em um ambiente virtual -felizmente! Mas ele serviu para demonstrar que as máquinas podem assumir comportamentos ruins diante do inesperado.

Curiosamente os robôs têm suas "leis" para impedir que se voltem contra nós. Elas foram propostas pelo escritor Isaac Asimov, em 1942. São elas: "um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal", "um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a Primeira Lei" e "um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou Segunda Leis." Mais tarde, ele acrescentou a "Lei Zero": "um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal."

É preocupante notar que quem está ferindo essas leis não são os robôs, são os humanos! Talvez esse pessoal deva assistir de novo aos filmes do "Exterminador".

