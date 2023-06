Se deixarmos, a inteligência artificial escolherá o próximo presidente

Neo luta contra o Agente Smith em "Matrix Revolutions" (2003): mundo digital criado para iludir a humanidade - Foto: divulgação

Nas eleições de 2018, eu disse que o presidente eleito naquele ano seria o que usasse melhor as redes sociais, e isso aconteceu. Em 2022, antecipei a guerra das fake news, que iludiram o eleitorado. Para o pleito de 2026, receio que a tecnologia digital ocupe um espaço ainda maior em nossas decisões, dessa vez pelo uso irresponsável da inteligência artificial.

Não estou dizendo que a IA escolherá por sua conta qual é o melhor candidato. A despeito de um medo difuso de que máquinas inteligentes nos exterminem, isso não deve acontecer porque, pelo menos no seu estágio atual, elas não têm iniciativa ou vontade própria: fazem apenas o que lhes pedimos. Os processos não são iniciados por elas. Temos que cuidar para que isso continue dessa forma.

Ainda assim, a inteligência artificial generativa, que ganhou as ruas no ano passado e que tem no ChatGPT sua maior estrela, atingiu um feito memorável: dominou a linguagem, não apenas para nos entender, mas também para produzir textos, fotos, vídeos, músicas muito convincentes.

Tudo que fazemos passa pela linguagem! Não só para nos comunicar, mas nossa cultura e até nosso desenvolvimento como espécie depende dela. Se agora máquinas com capacidades super-humanas também dominam esse recurso, podemos ser obrigados a enfrentar pessoas inescrupulosas que as usem para atingir seus objetivos, a exemplo do que foi feito com as redes sociais e com as fake news.

A inteligência artificial não sai das manchetes há seis meses. Mesmo com tanta informação, as pessoas ainda não sabem exatamente como funciona e o que pode ser feito com ela. E isso é um risco, pois se tornam presas daquele que entendem.

É aí que mora o perigo para as eleições (e muito mais), com o uso dessa tecnologia para iludir e convencer. "No Brasil, as próximas eleições presidenciais serão daqui a três anos, e a tecnologia estará ainda mais avançada", afirma Diogo Cortiz, professor da PUC-SP e especialista em IA. "A gente vai partir para um discurso não só textual, mas também com vídeo, som, fotografias ultrarrealistas, que farão ser muito difícil separar o real do que é sintético", explica.

Não nos iludamos: vai acontecer! Esse é o capítulo atual do jogo em que estamos há uma década, em que a tecnologia digital é usada como ferramenta de convencimento. E, como sempre, ela não é ruim intrinsicamente, mas, se não houver nenhuma forma de controle, pessoas, empresas, partidos políticos podem abusar desses recursos para atingir seus fins, até de maneira criminosa.

Entretanto, não somos vítimas indefesas. Da mesma que esses indivíduos não deveriam fazer esses usos indecentes da tecnologia para nos manipular, cabe a cada um de nós usá-la conscientemente. Por mais que pareça mágica ao responder a nossos anseios de maneira tão convincente, ela erra, e muito! Por isso, não podemos pautar decisões importantes no que a IA nos entrega sem verificar essas informações.

O ser humano sempre teve medo de ficar preso em um mundo de ilusões. O filósofo e matemático grego Platão (428 a.C. - 348 a.C.) antecipou isso em seu "Mito da Caverna". Nos dias atuais, o assunto permeia a ficção, como na série de filmes "Matrix", curiosamente um mundo falso criado por máquinas para iludir a humanidade.

Intimidade com a máquina

Há um outro aspecto que precisamos considerar. Assim como a IA primitiva das redes sociais identifica nossos gostos, desejos e medos para nos apresentar pessoas e conteúdos que nos mantenham em nossa zona de conforto, as plataformas atuais também podem coletar e usar essa informação para se tornarem ainda mais realistas.

Hoje vivemos no chamado "capitalismo de vigilância", em que nossa atenção e nosso tempo são capturados pelas redes sociais, que os comercializa como forma eficientíssima de vender desde quinquilharias a políticos.

Com a inteligência artificial, a atenção pode ser substituída nessa função pela intimidade. "Eu vejo vários níveis de consequência disso: sociais, cognitivos e psicológicos", afirma Cortiz, que tem nesse assunto um dos pontos centrais de suas pesquisas atuais. "Se a pessoa começar a projetar um valor muito grande para essa relação com a máquina e desvalorizar a relação com o humano, a gente tem um problema, porque essa intimidade é de uma via só: o laço não existe."

"O cérebro funciona quimicamente, buscando o menor consumo com o maior benefício", explica Victoria Martínez, gerente de negócios e data science da empresa de tecnologia Red Hat para a América Latina. Para ela, uma das coisas que nos define como humanos é nossa capacidade de pensar coisas distintas, e não podemos perder isso pela comodidade da IA. E alerta do perigo implícito de crianças e adolescentes usarem essa tecnologia na escola, entregando trabalhos sem saber como foram feitos. "É muito importante aprender o processo, pois, para automatizarmos algo, precisamos entender o que estamos fazendo", acrescenta.

A qualidade do que a inteligência artificial nos entrega cresce de maneira exponencial. É difícil assimilarmos isso. Assim pode chegar um momento em que não saberemos se o que nos é apresentado é verdade ou mentira, e, no segundo caso, se isso aconteceu por uma falha dos algoritmos ou porque eles foram usados maliciosamente.

Isso explica, pelo menos em parte, tantos temores em torno do tema. Chegamos a ver em março mais de mil de pesquisadores, especialistas e até executivos de empresas do setor pedindo que essas pesquisas sejam desaceleradas.

É por isso que precisamos ampliar o debate em torno da regulação dessa tecnologia. Não como um cabresto que impedirá seu avanço, mas como mecanismos para, pelo menos, tentar garantir responsabilidade e transparência de quem desenvolve essas plataformas e direitos e segurança para quem as usa.

Isso deve ser feito logo, e não apenas depois que o caos se instale, como aconteceu com as redes sociais. Agora, no meio do turbilhão, vemos como está sendo difícil regulamentá-las, graças aos interesses dos que se beneficiam dessa situação.

"Por enquanto, nós temos o controle", afirma Martínez. "Então espero que a democracia não seja dominada por uma máquina."

É verdade, mas temos que nos mexer. E que isso seja feito pelas nossas aspirações, e não porque algo deu muito errado!