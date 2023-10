Se soldados e a população fossem bem-informados e pudessem pensar, teríamos menos guerras

Cena da série "Irmãos de Guerra" ("Band of Brothers", 2001), que provoca reflexões sobre motivos dos conflitos - Foto: reprodução

Acordamos no dia 7 com a notícia de um ataque terrorista sem precedentes do grupo armado palestino Hamas contra Israel. Enquanto vemos a escalada do conflito, é inevitável questionar o que leva dois povos a um ódio secular que provoca seguidos embates sanguinários, e como isso acaba sendo replicado em diversas situações no mundo.

Não podemos esquecer da injustificada invasão russa à Ucrânia, uma guerra mesquinha com impactos globais e sem um desfecho no horizonte. E há menos de um mês, o exército do Azerbaijão atacou combatentes armenos na região de Nagorno-Karabakh. Além desses, o mundo enfrenta hoje outros 28 conflitos, o maior número desde o fim da Guerra Fria, em regiões como Síria, Etiópia, Iêmen, Congo, Mianmar, Burkina Faso, Mali, Nigéria e Somália.

Por que as pessoas fazem guerras? Elas são a pior invenção do ser humano!

Cada conflito é único em suas causas e circunstâncias. Entre as principais motivações, estão disputas territoriais, conflitos étnicos ou religiosos, controle de recursos naturais, aspectos políticos ou ideológicos, competição econômica, nacionalismo e alianças militares.

Qualquer que seja, um fato se impõe: a população e principalmente os soldados dos dois lados precisam ser mantidos desinformados e impedidos de pensar com clareza. O inimigo deve ser desumanizado ou o confronto corre o risco de não acontecer, o que reforça a brutalidade da guerra.

Por isso, costuma-se dizer que, "em uma guerra, a verdade é a primeira vítima".

Coincidentemente, na semana passada revi a série "Irmãos de Guerra" ("Band of Brothers", HBO, 2001). Ela retrata a história real de um grupo de paraquedistas americanos na Segunda Guerra Mundial, desde o "Dia D" até o fim do conflito. Menos preocupada na ação e mais em retratar os dramas humanos do conflito, ela nos faz pensar no que leva milhões de pessoas a embarcarem voluntariamente em um confronto assassino e suicida ao mesmo tempo, com controle mínimo das próprias ações.

Cada episódio começa com breves entrevistas atuais com os soldados representados na produção. No penúltimo, um deles afirma: "Nós pensávamos que os alemães eram o pior povo do mundo, mas, com o desenrolar da guerra, descobrimos que não era bem aquilo." Outro sugere que "muitos daqueles soldados alemães, em circunstâncias diferentes, poderiam ter sido bons amigos meus, poderíamos ter muito em comum".

Mas na loucura da guerra, a preocupação de todos era apenas "matar o inimigo". Se eles pudessem pensar em tudo aquilo, talvez não houvesse guerra por falta de tropas.

Todo conflito começa, portanto, com a imposição de uma narrativa única. Vozes dissonantes devem ser silenciadas, a começar por uma imprensa livre e profissional, que teima em explicar a realidade. Assim o bom jornalismo reduz a chance de combates, por isso os senhores da guerra o detestam.

Além da grande quantidade de conflitos militares ao redor do mundo, esses mesmos mecanismos também vêm sendo usados para gerar disputas civis. Temos um exemplo disso aqui no Brasil.

Não se pode tapar os olhos para a cisão da sociedade nos últimos anos provocada por grupos políticos, que culminou no inacreditável ataque às sedes dos três Poderes da República, no dia 8 de janeiro. Aquele grupo foi insuflado pela desinformação e cegados pelo ódio. Quanto faltaria para aquilo se tornar uma guerra civil?

Por tudo isso, a concessão do Prêmio Nobel da Paz no dia 6 à iraniana Narges Mohammadi, pelo seu trabalho como defensora dos direitos das mulheres, é emblemática. Longe de ser algo dissociado de tudo que foi dito, ela representa uma busca incansável por um mundo mais justo e igualitário, enfrentando um regime que se sustenta pelo medo e pelo fanatismo. É algo que nos deve fazer pensar e nos inspirar.

