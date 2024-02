Foi o que aconteceu com o projeto "One Laptop Per Child" ("Um Computador por Aluno" no Brasil), criado há 20 anos por Nicholas Negroponte, diretor do Media Lab do Massachussets Institute of Technology (MIT). Sua ideia era fornecer laptops de baixo custo (em torno de US$ 100) para crianças de países em desenvolvimento, para promover a educação e reduzir a desigualdade digital.

O projeto não decolou em muitos países, como o Brasil. Apesar de os computadores serem incríveis para a época, os professores simplesmente não sabiam o que fazer com eles.

Agora muitos alunos trazem seus próprios computadores para a escola: seus smartphones. Mas seu objetivo não é fazer um uso educacional do equipamento (muitas vezes com o apoio dos pais), tornando-o um terrível fator de distração.

Uma vez mais, cabe aos professores desenvolverem mecanismos para usar o equipamento em atividades pedagógicas e ter autoridade para impedir seu uso na escola fora disso. Não é fácil!