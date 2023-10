Uma sociedade não se desenvolve sem cidadãos bem formados e valorizados

Apesar de o mercado estagnado estar valorizando menos o estudo, precisamos investir em nossa formação - Imagem: Paulo Silvestre

A sociedade brasileira vive um dilema entre os mundos da educação e do trabalho. Muito mais gente tem acesso ao Ensino Superior que há duas décadas e isso é excelente! Mas o diploma de graduação, apesar de essencial para alçar voos profissionais mais altos, deixou de ser garantia de sucesso há muitos anos.

Ir além dessa etapa, o que traz verdadeiros diferenciais no currículo, fica cada vez mais difícil de se justificar: o dinheiro está curto e, em muitos casos, o mercado não valoriza ou mesmo reconhece o esforço em uma pós-graduação. Por isso, muita gente acaba desistindo de investir na sua formação, o que é um grande erro!

Essa dinâmica vem provocando alterações nos cursos, que se tornam mais restritos e rápidos, com poucas horas e abordando apenas assuntos específicos. Apesar de todo conhecimento ser bem-vindo, essa modalidade não forma profissionais capazes de lidar com problemas complexos.

Para isso, no início da minha carreira, diziam a mim que deveria fazer um MBA, acelerando meu crescimento profissional. Esses cursos, que duram normalmente 360 horas, oferecem uma visão ampla sobre uma dada área do mercado. E de fato aprendi nele muitos assuntos que ampliaram a minha maturidade e habilidades profissionais.

Ainda assim, sempre tive o desejo de ostentar um título de mestre ou doutor, que vêm com cursos de stricto sensu. Eles podem durar até dois anos (para mestrado) e quatro anos (em doutorados), e implicam em realizar pesquisas na sua área de conhecimento.

As mesmas pessoas que me incentivavam a cursar um MBA diziam que um mestrado "servia apenas para dar aula" e que deveria "fazer algo fácil", apenas para conseguir o título.

Esse desestímulo não poderia ser mais errado! Felizmente não dei atenção a ele.

Um mestrado ou doutorado em uma boa instituição cria um enorme diferencial em qualquer atividade, pois amplia a sua visão de mundo e refina o raciocínio. É por isso que nenhuma sociedade se desenvolve plenamente se não tiver cidadãos dedicados à ciência em todas as áreas.

Acabamos de ver o Nobel de Medicina sendo entregue a dois pesquisadores que criaram a tecnologia usada nas vacinas de RNA-mensageiro, que salvaram milhões de vidas da Covid-19. Isso só se consegue com muito estudo!

Mesmo atividades corriqueiras nos exigem cada vez mais. Um exemplo é o impacto crescente da inteligência artificial em todas as áreas. Por mais simples que esteja tornando seu uso, tirar o máximo proveito dela exige uma boa formação.

O conceito de "lifelong learning", ou seja, "estudar para sempre", nunca foi tão importante! A cada momento, surgem novos métodos, novas tecnologias, novos modelos. Precisamos nos apropriar deles para nos desenvolvermos como indivíduos e contribuirmos como cidadãos.

O que nos leva ao dilema inicial do texto: em uma economia estagnada como a nossa, muitas empresas se resignam a fazer o mínimo para continuar operando. Preferem contratar profissionais mais baratos e menos qualificados, gerando um círculo vicioso que as impede de sair do buraco.

Devemos fazer essa roda girar para o lado do crescimento. Gestores precisam valorizar uma boa formação. Quanto a nós, devemos evitar o "caminho fácil" de ficar longe dos bancos escolares.

