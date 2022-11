Maconha com carne de porco, a mistura do tráfico descoberta pela Polícia Civil do Rio

Publicidade

RIO – Maconha com carne de porco. A Polícia Civil do Rio flagrou essa mistura na via Dutra, neste domingo, 13, à noite, quando descobriu um caminhão que levava cinco toneladas da erva escondida em meio a uma carga de cortes suínos. A droga, avaliada em R$ 8 milhões, estava acondicionada em sacos plásticos. Seria levada para o Complexo da Penha, na zona norte da cidade. Dali, traficantes a levariam para outras comunidades, como Jacarezinho, também na zona norte.

A apreensão aconteceu na altura de Nova Iguaçu, na Região Metropolitana da capital fluminense. Foi feita pela Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE), junto com a 60ª DP (Campos Elísios).

Maconha: apreensão na via Dutra Foto: Wilton Júnior/Estadão

“O Complexo da Penha é utilizado pela facção como um grande entreposto. Nossas investigações indicam que o material veio do Paraná e, depois de ser descarregado no conjunto de favelas, seria distribuído na zona central do Rio de Janeiro e em outras comunidades da Zona Norte”, declarou o titular da DRE, delegado Marcus Amim, no perfil da unidade no Facebook.

O motorista do caminhão e a droga foram encaminhados para a sede da DRE, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. As investigações continuarão para identificar os destinatários bem como os fornecedores, informou a corporação na rede social.