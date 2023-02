Ela perdeu filha e 2 netas mortas pelo genro: ‘Quem imagina algo tão bárbaro de alguém da família?’

SOROCABA – A dona de casa Maria Jusse Setúbal Batista, de 64 anos, ainda tenta entender os motivos que levaram seu ex-genro, Janiel Soares Gomes, de 37 anos, a assassinar de forma brutal a mulher dele, sua filha, Dulcilene, de 33 anos, e as duas filhas do casal, suas netas Luana, de 13, e Jhenifer, de 11. Depois de matar as três mulheres, Janiel soltou os dois cachorros da família na rua, trancou a casa e ateou fogo no imóvel com os corpos dentro. Em seguida, ele foi até uma rodovia e se matou, colidindo a moto que pilotava contra uma carreta.

O triplo feminicídio aconteceu em 16 de novembro de 2022 em Sorocaba, onde a família morava. Os vizinhos viram a casa em chamas, mas pouco puderam fazer. As janelas estavam trancadas e a porta havia sido obstruída com uma geladeira. A Polícia Civil registrou o caso como de triplo feminicídio. O Estado teve um recorde de casos dessa natureza no ano passado.

Dulcilene, de 33 anos, e as filhas Jhenifer, de 11, e Luana, de 13, foram vítimas de feminicídio Foto: Acervo pessoal

Maria Jusse conta que a filha estava em processo de separação do marido. “Ele aprontava muito e ela estava cansada de perdoar. Minha filha veio passar uns dias em casa, em Urupês, e quando voltou para Sorocaba descobriu que ele tinha se enrolado com uma menina de 15 anos.”

Conforme a mãe, desde maio do ano passado ela vinha falando com o marido sobre a separação. “Ele não aceitava, mas também não mudava o comportamento. Minha filha já tinha acertado o aluguel de um apartamento e ia assinar o contrato quando aconteceu”, disse.

A mãe conta que estava no Maranhão, onde morava antes de se mudar para o interior de São Paulo, quando tudo aconteceu. “Como eles estavam se separando, eu ia buscar as meninas em Sorocaba para que ficassem comigo em Urupês. Eu tinha comprado a passagem para o dia 18, mas não deu tempo. Dois dias antes do meu embarque, ele cometeu essa atrocidade.”

Maria Jusse disse que, no dia anterior aos crimes, ela chegou a trocar mensagens de voz pelo aplicativo WhatsApp com o genro. “Eu disse para ele: ‘não deu certo, cada um procura refazer sua vida’. Aí ele deu uma risadinha.”

A mulher soube, por meio da polícia, que Janiel matou primeiro a filha mais nova, Jhenifer, quando ela chegou da escola. “Naquele dia, ele não foi trabalhar, acredito que já tinha planejado tudo. Quando minha filha chegou do trabalho, os vizinhos disseram que ela deu um grito, provavelmente porque viu a filha morta. Então, ele matou a Dulcilene com duas facadas e, depois, ficou esperando a chegada da mais velha, a Luana. O laudo deu que as meninas foram mortas por estrangulamento”, disse.

A dona de casa tem outros nove filhos, sendo três mulheres e dez netos, mas não se conforma com a perda sofrida pela família. “Não há nada que preencha, nada que apague a dor. A família toda está muito abalada ainda. Quem poderia imaginar uma coisa tão bárbara de uma pessoa que era da família? Ele nunca demonstrou ser violento. A polícia até achou um bilhete na roupa dele quando se acidentou em que pedia desculpas para um irmão por não estar acertando a vida dele.”

Maria Jusse conseguir resgatar os cãezinhos Pudim e Negão que o autor dos crimes havia soltado na rua, em Sorocaba. “Mandei buscar e estão com a gente. É o que ficou de lembrança, pois minha filha e as meninas eram apegadas neles.”