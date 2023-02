Chuva no litoral de SP: Maior navio da esquadra brasileira vai prestar apoio a afetados

Maior navio da esquadra brasileira, o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico deixa o Rio nesta quarta-feira, 22, em direção a São Sebastião, no litoral paulista, para ajudar na operação de resgate aos afetados pelos temporais do final de semana. O Atlântico terá um hospital de campanha equipado com UTI, uma equipe de mais de 20 médicos e 50 profissionais de saúde. Ao todo, mais de mil militares da Marinha atuarão na operação.

A previsão inicial é de que o navio fique atracado por 15 dias, mas o prazo poderá ser estendido em caso de necessidade. “Vamos levar seis aeronaves, sendo duas de grande porte, que poderão prover apoio ao transporte de material, resgate de vítimas, transporte de feridos”, explicou o contra-almirante Marcelo Menezes Cardoso, comandante da primeira divisão da esquadra e do grupo-tarefa que atuará no litoral paulista.

Com 203 metros de comprimento, o Atlântico foi incorporado à Marinha brasileira em 2018 Foto: Marinha do Brasil

O hospital de campanha poderá atender até 200 pessoas por dia. Ele será montado inicialmente no hangar do interior do navio, mas depois deverá ser instalado na própria cidade. “Vamos montar uma estrutura inicial, para que assim que chegarmos proporcionamos o atendimento à população”, disse Cardoso.

Temporal causou deslizamentos e afetou região do litoral paulista. Buscas prosseguem na tentativa de localização de feridos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Além da estrutura médica, os militares também ajudarão no desbloqueio de vias e resgate de vítimas. Um cão farejador, veículos, escavadeiras e outros equipamentos também estão sendo transportados.

Navio vai oferecer atendimentos em hospital de campanha a afetados por temporal no litoral de São Paulo Foto: Marcio Dolzan/Estadão

Trata-se do maior navio de guerra da América Latina, e frequentemente é utilizado em operações humanitárias.