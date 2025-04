Maior ovo de Páscoa do mundo fica no Brasil e você pode visitar neste ano

Considerada como uma das maiores celebrações de Páscoa do Brasil, a Osterfest conta com diversas atrações, como um gigante ovo de Páscoa e uma grande árvore decorada com mais de 115 mil casquinhas coloridas de ovos. Ambas as atrações já foram reconhecidas em anos anteriores pelo Guinness World Records como as maiores do mundo.

Para quem aprecia a tradição, a 17ª edição do evento ocorre até 20 de abril deste ano no Centro Cultural de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Maior ovo de Páscoa registrado em Pomerode. Foto: Reprodução/Instagram/osterfest

PUBLICIDADE Segundo o Guinness World Records, em 18 de fevereiro de 2023, o ovo de Páscoa Pomerode, com 16,72 metros de altura e 10,88 metros de diâmetro foi considerado o maior ovo de Páscoa decorado do mundo. Conforme outra publicação, em 16 de março de 2017, a maior árvore de ovos de Páscoa do mundo, composta por 82.404 ovos de galinha pintados e pendurados em uma árvore nogueira-pecã, foi realizada pela Associação Visite Pomerode, na 9ª Osterfest.

A árvore é conhecida como osterbaum, que é uma tradição alemã de decorar árvores de Páscoa com ovos coloridos.

“Pomerode é uma cidade brasileira conhecida por suas raízes alemãs e todo ano acontece um festival chamado Osterfest durante a Páscoa”, disse o Guinness World Records, na ocasião.

Árvore de Pomerode também já foi eleita a maior do mundo. Foto: Reprodução/Guinness World Records

De acordo com o Guinness World Records, a Associação Visite Pomerode começou a coletar cascas de ovos em abril de 2016 e pintou todas elas com as cores laranja, amarelo e verde para a ocasião.

17ª Osterfest termina no dia 20 de abril, o domingo de Páscoa. Na foto, a árvore e o ovo gigante de Páscoa deste ano. Foto: Reprodução/Instagram/osterfest

Entre os atrativos da Osterfest também estão: pintura de bolachas, pintura de casquinhas naturais, pintura facial artística, toca do coelho e oficina de cestinha do filhote de coelho. Também há destaque para a gastronomia e a feira de artesanato. Para mais informações, acesse aqui.