Mala de passageiro explode em terminal no aeroporto de Guarulhos; ninguém se feriu

A mala de um passageiro explodiu repentinamente na manhã desta segunda-feira, 12, na área de check-in do terminal 1 do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um adereço se desprendeu do teto por conta do impacto, mas não houve registro de feridos.

Momento exato em que mala explode no aeroporto de Guarulhos Foto: GRU Airport

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que a intercorrência estaria relacionada a um spray guardado dentro da bagagem do passageiro. “A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada”, afirmou, em nota.

Ainda conforme a GRU Airport, não houve registro de feridos com o incidente. Um adereço se desprendeu do teto da área check-in do terminal 1 após a explosão da mala, mas o aeroporto seguiu operando normalmente.

Segundo reportagem da TV Globo, o dono da bagagem estava nos Estados Unidos e desembarcou em Guarulhos na manhã desta segunda para pegar um voo para Belo Horizonte (MG). Ele teria atribuído a explosão a uma máquina de fazer água com gás transportada na mala.