Ataque em escolas: Manaus anuncia ações para ampliar a segurança no ambiente escolar

No mesmo dia em que dois estudantes e uma professora ficaram feridos após um aluno promover um ataque à escola Instituto Adventista de Manaus (IAM), na capital amazonense, na segunda-feira, 10, a prefeitura de Manaus anunciou medidas para ampliar a segurança no ambiente escolar.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o agressor, um adolescente, foi apreendido com armas brancas e um coquetel molotov. As três vítimas tiveram ferimentos superficiais. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passam bem. O responsável pelos ataques foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde o caso foi registrado.

Em nota, o Instituto Adventista de Manaus, que pertence a uma rede privada de ensino, lamentou o ataque e informou que a escola está fornecendo informações às autoridades para ajudar nas investigações do caso.

Conforme o município, entre as novas medidas, foi estabelecido o treinamento para 350 agentes de portaria contratados pela prefeitura, que terá inicio no próximo sábado, 15. “Eles se juntarão aos outros 150 que já atuam na rede municipal de ensino, reforçando as ações da gestão no intuito de gerar segurança à comunidade escolar, ou seja, estudantes, professores e demais trabalhadores, além dos pais e responsáveis dos alunos”, disse a prefeitura.

Além da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e o Centro de Operações em Segurança Escolar (Cose) também estão participando das medidas adotadas.

Enquanto o processo licitatório não está concluído, os agentes de portaria estão sendo contratados de forma emergencial.

Segundo a secretária de Educação, Dulce Almeida, o combate à violência nas unidades de ensino possui várias frentes, que vão do monitoramento até a prevenção, com ações em sala de aula.

“Temos o Programa Segurança na Escola (Proseg), em que atuamos com botão de pânico, equipe de resposta, monitoramento, controle de acesso em todas as unidades escolares, além dos agentes de portaria já existentes, e os novos 350 que já estão autorizados. Assim como a parceria com a Semseg, com a ronda escolar, que irá iniciar as visitas nas nossas escolas ainda neste mês, entre outras ações. Trabalhamos também o combate ao bullying o ano inteiro”, afirma Dulce.

Em parceria com a Semseg, serão disponibilizados agentes de segurança, que farão rondas nas escolas. Outra ferramenta para monitoramento utilizada pela pasta da Educação são as câmeras de segurança em todas as unidades de ensino. Em qualquer situação de risco, uma equipe será acionada para ir imediatamente até o local.

Uma professora e dois estudantes ficaram feridos após ataque ao Instituto Adventista de Manaus na segunda-feira, 10. Foto: Reprodução/Google Street

No mesmo dia em que o Instituto Adventista de Manaus foi vítima de ataque, a gestão Wilson Lima também anunciou a criação de comitê interministerial de segurança para aumentar o monitoramento das unidades da rede estadual de ensino do Amazonas. Segundo o governo estadual, o comitê, que vai trabalhar com o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise), também atuará de forma articulada com as unidades das redes municipal e privada (caso do IAM) na troca de informações para coibir novos ataques e ameaças.

Além do ataque à escola amazonense na segunda-feira que deixou pessoas feridas, em 27 de março, um estudante matou a facadas uma professora de 71 anos na Escola Estadual Thomazia Montoro, na zona oeste de São Paulo. No último dia 4, quatro crianças também foram assassinadas na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, em Santa Catarina.





