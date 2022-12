Maranhão registra 11ª morte de preso neste ano

SÃO LUÍS - A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Sejap) do Maranhão divulgou nesta quinta-feira, 17, que mais um preso foi encontrado enforcado nas prisões maranhenses. Laurêncio da Silva, de 24 anos, foi assassinado durante a madrugada na cela 2 da Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ), no Anil. Silva é o 11º preso morto nas prisões do Maranhão neste ano e o quarto nos últimos cinco dias.

Segundo a Sejap, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e uma sindicância foi aberta para apurar responsabilidades e as circunstâncias para o corrido.

A Polícia Civil investiga se as mortes nas prisões do Maranhã são resultado da disputa entre facções criminosas por poder dentro das penitenciárias.