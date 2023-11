Marinha e PF apreendem mais de 2 toneladas de haxixe

Nesta sexta-feira, 10, a Marinha e a Polícia Federal interceptaram e apresaram, a 363 quilômetros da costa de Salvador (BA), um navio-veleiro com mais de 2 toneladas de haxixe, de acordo com estimativas da PF. Foram presos quatro tripulantes.

O veleiro “KIEL” com a maconha apreendida está sendo rebocado até a Base Naval de Aratu, em Salvador, com atracação prevista para domingo, 12, de acordo com a Marinha.

Navio-Patrulha (NPa) “Guaratuba” abordou e apresou a embarcação “KIEL Foto: Marinha do Brasil/Divulgação

Paraná

Também nesta sexta-feira, 10, durante a madrugada, a Marinha participou de uma ação coordenada junto ao Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal e o Exército, que resultou na apreensão de 165 kg de maconha no rio Paraná́, na altura de Foz do Iguaçu. A Marinha ocupou o lago de Itaipu, forçando os criminosos a escoarem a droga pelo rio Paraná, onde estavam o Exército e da Polícia Federal.

Desde 1.° de novembro, a Marinha ampliou sua presença em articulação com a Polícia Federal na Baía de Guanabara (RJ), Baía de Sepetiba (RJ), nos acessos marítimos ao Porto de Santos (SP) e no Lago de Itaipu (na fronteira entre o Brasil e o Paraguai).

Também no âmbito da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai empregar 1,9 mil militares e 120 navios, lanchas e blindados em Santos, no Rio e em Itaguaí até 3 de maio de 2024.