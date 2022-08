Mc Meno K, de ‘Cabelinho na Régua’, passará por cirurgia após ser baleado no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - Kauan Soares, de 16 anos, conhecido como Mc Meno K, passará por uma cirurgia para retirar uma das balas que ficou alojada em seu corpo após ser atingido por tiros na saída de uma festa na cidade de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada de segunda-feira, 29. O músico ficou conhecido no cenário nacional por hits como Cabelinho na Régua e Camisa do Flamengo.

De acordo com familiares e amigos do Mc, o autor dos disparos tentou tirar uma foto com ele quando o jovem saía da festa acompanhado por mais quatro meninas. Após o funkeiro entrar no veículo para ir embora, o homem começou a disparar, atingindo Keno e outras seis pessoas - uma morreu.

O funkeiro ficou com uma bala alojada no fêmur e outra no ombro. “Foi um susto, acordar às 5h da manhã com notícia de que ele foi baleado, ver ele todo ensanguentado. Estou desde ontem no hospital e toda vez que ele fecha o olho vejo se ele está respirando, então (você) nunca espera isso”, disse a mãe de Keno, Jenifer Soares Cordeiro, de 36 anos, ao Estadão.

MC Meno K ficou conhecido por hits como 'Cabelinho na Régua' e 'Camisa do Flamengo'

Filho do meio entre três irmãos, o funkeiro cresceu no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre. O bairro faz divisa com Alvorada, cidade onde ocorreu o crime.

Ian Gold, produtor de Keno em Porto Alegre e que esteve com ele no início da festa, disse que o funkeiro está assustado e triste, mas “não está com raiva”. “Ele quer que o atirador seja preso.”

Histórico na música

Natural de Porto Alegre, Kauan Soares ficou conhecido primeiro no Rio Grande do Sul, quando a canção Camisa do Grêmio começou a ser compartilhada pelos jogadores do time gaúcho em 2021.

O sucesso o levou a buscar carreira fora da fronteira estadual, e ele assinou contrato com uma produtora de São Paulo. A música que o impulsionou ganhou uma nova versão, chamada Camisa do Flamengo. Suas músicas já somam mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify.