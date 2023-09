Médica é morta durante tentativa de assalto no PR após jantar em família; dois suspeitos são presos

Uma médica, de 28 anos, foi morta a tiros no sábado, 16, durante tentativa de assalto, em Maringá, na região Noroeste do Paraná, de acordo com a Polícia Civil. Thayani Garcia Silva havia levado a avó de carro para a casa dela, após um jantar em família.

No momento em que a idosa abria o portão, os criminosos se aproximaram do carro. Assustada, a médica tentou fugir, mas acabou sendo baleada. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, mas não resistiu aos ferimentos.

No domingo, 17, dois homens foram presos em flagrante pela morte de Thayani Garcia Silva. Foto: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Na tarde de domingo, 17, a Polícia Civil do Paraná, junto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante dois homens, ambos de 22 anos, pelo latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou Thayani. Eles foram localizados nos municípios de Maringá e Mandaguaçu, que fica a 20 quilômetros de distância.

“Conforme apurado, dentre os presos estão o suspeito de realizar os disparos de arma de fogo contra a vítima e o homem responsável por fornecer a arma e guardá-la após o crime”, disse a Polícia Civil do Paraná.

As investigações continuam em andamento para tentar localizar um terceiro envolvido no crime.