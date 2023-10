Médico militar a bordo do ‘navio mais bonito do mundo’ é morto durante acidente na Grande Fortaleza

O capitão-tenente Daniele Marino, de 27 anos e um dos médicos responsáveis pelo atendimento no Amerigo Vespucci, considerado “o navio mais bonito do mundo”, foi morto em um acidente de trânsito quando estava na garupa de uma motocicleta que teria perdido o controle durante a tarde do último sábado, 7, em Caucaia, município na região metropolitana de Fortaleza, onde a embarcação está ancorada. O episódio foi confirmado e lamentando pela Embaixada da Itália no Brasil, pelo Ministério de Defesa italiano e pelo governador do Ceará.

“Nesta trágica circunstância, desde os primeiros momentos, o Consulado da Itália em Recife, juntamente com o Cônsul Honorário da Itália em Fortaleza e o Adido Militar Italiano da Embaixada da Itália em Brasília agiram para prestar toda a assistência necessária à tripulação do navio”, disse a Embaixada da Itália no Brasil, em comunicado oficial publicado em suas redes sociais.

O Ministério da Defesa da Itália também emitiu uma nota durante a madrugada deste domingo, na qual afirma que a morte de Marino foi “tragicamente” causada por um acidente. “O Navio Vespucci e o ministro Guido Crosetto expressam seus sentimentos e suas mais sinceras condolências e mantêm-se num abraço ideal à família do tenente Daniele Marino”, diz o texto.

Elmano de Freitas, governador do Ceará, também publicou uma nota de pesar sobre o ocorrido em suas redes sociais: “Meus sentimentos aos familiares, amigos, companheiros de embarcação e a todo povo italiano”.

Continua após a publicidade

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, a Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do acidente de trânsito, que deixou duas vítimas fatais, Daniel Marino e o motorista, de 31 anos. “Na ocasião, as vítimas se envolveram em um acidente de trânsito na localidade de Garrote. O motociclista foi a óbito no local. Já o garupeiro, de origem italiana, foi socorrido até uma unidade hospitalar, onde foi a óbito”, informa a pasta.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão as investigações. A investigação do caso segue com a Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil de circunscrição do fato.

‘O navio mais bonito do mundo’

O navio Amerigo Vespucci é considerado por muitos o navio mais bonito do mundo e atracou em Fortaleza na última quarta-feira, 4, para divulgar a cultura e as tradições marítimas italianas.Usada originalmente para oferecer atividades de formação aos alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italianos, a embarcação partiu de Gênova em 1.º de julho e já passou por sete países: França, Espanha, Senegal, Cabo Verde, República Dominicana, Colômbia e Trinidad e Tobago.

Tripulação a bordo do Amerigo Vespucci, considerado o 'navio mais bonito do mundo' e está ancorado desde a última quarta-feira, 4, em Fortaleza Foto: Marina Militar Italiana

Construído em 1930, o navio Amerigo Vespucci tem mais de 100 metros de comprimento, 21 metros de largura e 28 metros de altura. Ele está ancorado no Píer 106 do Porto de Mucuripe, em Fortaleza, e no sábado foi palco de diversas atividades, inclusive visitação aberta ao público.

A embarcação permanecerá até o dia 24 no Brasil – de 4 a 8, em Fortaleza; e de 20 a 24, no Rio de Janeiro. Depois, seguirá a turnê que ao todo engloba 31 portos em 28 países de cinco continentes, navegando por três oceanos até 11 de fevereiro de 2025.