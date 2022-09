Mega-sena acumula e deve chegar a R$200 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no último sábado, 24, e o prêmio acumulou pela décima terceira vez seguida. A estimativa para o próximo concurso, a ser realizado na próxima quarta-feira, 28, é de R$200 milhões, o maior prêmio do ano até agora.

No sábado, o concurso 2.523 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 10 - 27 - 36 - 37 - 45.

Prêmio da próxima Mega-Sena deve chegar a R$200 milhões, o maior valor deste ano até agora Foto: André Lessa/Estadão

Até o momento, o maior prêmio do ano foi sorteado no dia 19 de março, quando o valor acumulado foi de R$ 189 milhões. Na ocasião, dois apostadores – um de Minas Gerais e outro de São Paulo – acertaram as seis dezenas e dividiram a bolada.

Como apostar

Para tentar a sorte, é preciso escolher de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do País ou no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Há ainda as Mega-Semanas, que ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião, são realizados três concursos semanais: às terças, quintas e sábados.