Mega-Sena sorteia prêmio acumulado nesta quarta-feira; veja valor e como participar

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 14, às 20 horas o sorteio do concurso 2601 da Mega-Sena com prêmio estimado em R$ 45 milhões. As apostas podem ser realizadas até as 19 horas nas casas lotéricas e canais eletrônicos das Loterias Caixa.

No concurso 2600 realizado no dia 11, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas (04-18-37-38-46-60).

Mega-Sena sorteio prêmio acumulado nesta quarta-feira, 14, no valor de R$ 45 milhões. Foto: André Lessa/Estadão

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00, conforme reajuste aplicado a partir de abril. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.