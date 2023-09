Menina de 3 anos é baleada dentro do carro da família em abordagem da PRF no Rio

Uma menina de 3 anos foi baleada na Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, popularmente conhecida como Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na região de Seropédica, na noite de quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. A rodovia liga Duque de Caxias a Itaguaí, na Baixada Fluminense. A criança estava dentro do carro da família quando foi atingida pelo tiro. Um dos disparos atingiu a coluna e a cabeça da criança, que foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde segue internada em estado grave.

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, a menina, que não teve a identidade informada, deu entrada na rede municipal de saúde às 21h07 com perfuração em região cervical esquerda, além da lesão no couro cabeludo, que apresentava muito sangramento. “Deu entrada na unidade trazida por viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, disse o município.

Criança está internada no CTI Pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Foto: Reprodução/Google Street View

A direção do hospital acrescenta que, ao dar entrada na unidade, a menina foi avaliada pela neurocirurgia e pediatria, sendo realizados exames de imagem e de laboratório. Após avaliação, ela passou por uma cirurgia. A paciente está entubada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio afirma que o caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica) e encaminhado à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações.

A PRF, também em nota, afirmou que irá investigar “com legalidade, rapidez e transparência os fatos”. Ainda de acordo com a PRF, já foi instaurado nesta sexta-feira, 8, procedimento investigatório. “Medidas internas preventivas e disciplinares serão reforçadas”, diz a nota. A Portaria Interministerial 4226, de 2010, afirma que “não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.”

Veja também Ciclone no Rio Grande do Sul arrasa cidade histórica; imagens aéreas revelam antes e depois

Continua após a publicidade

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fernando Oliveira, afirmou em entrevista ao programa Estúdio I, da Globonews, que “polícia truculenta não é polícia eficiente” e que excessos cometidos por policiais em serviço não serão aceitos pela direção da corporação. “Terão em mim um opositor ferrenho”, disse, ao comentar o caso da menina baleada no Rio.

“O limite legal de atuação da polícia é a lei”, afirmou Oliveira. “Atuar fora da lei não é algo que entendemos como aceitável; não só para PRF, mas para qualquer polícia. A polícia tem liberdade de uso da força, mas de forma legal. Passou disso é crime. E não se combate crime cometendo crime. A PRF jamais vai aceitar isso.”

“Quero aproveitar desde já para me solidarizar com a dor da família da menina”, disse Oliveira. “Há oito dias nasceu minha filha caçula, eu sei bem o que é a dor de um pai.”

O diretor-geral encerrou a entrevista com um recado para a corporação: “A nossa corporação, que tem 13 mil integrantes, terá sempre o apoio da direção na atuação dentro do limite legal. Precisamos atender o que a sociedade espera de nós. Mas, qualquer excesso não terá apoio dessa direção, terá, sim, um opositor ferrenho em mim. Polícia truculenta não é polícia eficiente, polícia eficiente é polícia que faz investigação, que tem conhecimento e atende a sociedade nos limites dos ditames legais.”

Com o caso desta quinta-feira, subiu para 18 o número de crianças baleadas na região metropolitana do Rio, em 2023, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado. Sete delas morreram.