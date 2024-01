Menina de 12 anos é encontrada morta após ser deixada em calçada em BH; suspeito é preso

Uma câmera de segurança mostra que ele entrou em casa com a menina pouco depois das 10h e saiu às 13h, vestindo outra roupa e carregando a jovem – aparentemente desacordada – nos braços. Colocou-a na calçada, pouco à frente do portão de sua casa, e voltou para o imóvel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar constatou que a menina estava morta.

As cenas foram registradas pela câmera de segurança da casa vizinha, onde mora o tio do suspeito. Ao ver as imagens, ele identificou o sobrinho, que foi preso.