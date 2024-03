Menina de 4 anos é resgatada viva após ficar 16 horas soterrada em Petrópolis, no Rio; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros encontrou com vida, na manhã deste sábado, 23, uma menina de quatro anos que estava desaparecida em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, desde o desabamento de um prédio nesta sexta-feira, 22, em meio às fortes chuvas que atingem a região. De acordo com o Governo do Estado, ela ficou mais de 16 horas soterrada e foi encontrada com a ajuda de cães farejadores.

Após o resgate, ela foi encaminhada para o Hospital Alcides Carneiro. "A Ayla está sendo cuidada pelo sistema público de saúde. Estando ao lado da família para que ela possa, num breve espaço de tempo, estar com seus parentes"", afirmou o prefeito Rubens Bomtempo. O governo do Rio já contabiliza oito mortos pelas chuvas no Estado desde sexta-feira, quatro deles vítimas de deslizamentos de terra em Petrópolis.

Ayla foi encontrada ao lado do pai, Douglas, que não resistiu à tragédia. Além do pai, a criança perdeu a mãe, o irmão e a avó. De acordo com os bombeiros, foram quatro pessoas da mesma família não sobreviveram.

Conforme apuração da equipe de reportagem do Estadão que está no local, a menina teria sido protegida pelo pai, que ficou sobre ela durante o desabamento.

Menina estava desaparecida desde esta sexta, 22, quando sua casa desabou. Ela foi encontrada com vida, mas um homem, que também estava desaparecido, foi encontrado no mesmo local sem vida. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Mais três pessoas já haviam sido encontradas mortas em soterramentos em Petrópolis na sexta-feira. O prefeito da cidade decretou estado de emergência e disse que há risco de novos deslizamentos neste sábado, 22. Os governos do Estado e federal estão prestando apoio ao município.

As outras mortes no Estado aconteceram em Duque de Caxias, onde um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio; em Arraial do Cabo, após um homem ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia; e em Teresópolis, em um desabamento.

